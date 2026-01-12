Семейная ипотека на вторичку расширилась: в список внезапно попали новые города

ДОМ.РФ расширил перечень населённых пунктов, где семьи с детьми могут покупать готовое жильё на вторичном рынке по льготной ставке в рамках семейной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании: в обновлённый список вошли сотни городов в десятках регионов, а также обновлены перечни для дальневосточной и арктической ипотек.

Семейная ипотека на вторичку: сколько городов и какие условия

По данным ДОМ. РФ, теперь в список по семейной ипотеке включён 891 город в 83 регионах России. В этих населённых пунктах семьи с детьми могут купить готовое жильё на вторичном рынке по льготной ставке не более 6% годовых.

Компания отмечает, что перечень не является "закрытым": его актуализируют, добавляя новые территории. В обновлении появились дополнительные города, что расширяет географию программы и увеличивает число потенциальных участников, которые могут воспользоваться льготной ставкой именно при покупке вторичного жилья.

Что добавили: 22 новых города в 15 регионах

В обновлённый список по семейной ипотеке включили 22 новых города в 15 регионах. Среди примеров, которые приводит ДОМ. РФ, — Елец (Липецкая область), Орск (Оренбургская область) и Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Сам факт добавления городов означает, что в ряде регионов расширяется выбор: семьи смогут оформлять льготные кредиты на покупку уже построенного жилья там, где ранее вторичка не подпадала под условия программы.

Дальневосточная и арктическая ипотека: отдельный перечень

Одновременно ДОМ. РФ обновил и список населённых пунктов для дальневосточной и арктической ипотеки. В него, как сообщается, вошло 90 городов в 19 регионах.