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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:15

Закон о домашнем насилии расколол общество: за красивой идеей увидели опасную тенденцию

Законодательная инициатива по борьбе с домашним насилием несет прямую угрозу стабильности общества. Такое мнение выразил демограф, кандидат психологических наук Игорь Белобородов в комментарии NewsInfo.

Ранее сообщалось, что компания Russian Field провела исследование, согласно которому девяносто процентов опрошенных россиян поддерживают введение специального закона о наказании за домашнее насилие. При этом лишь шесть процентов респондентов выступили против такой меры.

Эксперт пояснил, что считает подобные предложения деструктивными для института семьи. По его словам, вместо реальной защиты граждан закон может привести к необратимым демографическим потерям.

"Я рассматриваю инициативу как крайне разрушительную. Вторжение в частный мир семьи недопустимо категорически. Обычно такого рода законопроекты лоббируют феминистические круги, кто традиционно настроен антисемейно", — заявил эксперт.

Демограф подчеркнул, что подходы к определению психологического или экономического насилия сейчас трактуются излишне широко. Подобная правоприменительная практика провоцирует страх у супругов, что негативно сказывается на желании молодежи вступать в брак. При этом эксперты часто обсуждают последствия деструктивных отношений, в частности, как скрытая цена насилия ломает психику детей.

"Получаем атмосферу страха внутри семьи по поводу того, что есть некий третий лишний в лице определенных структур, ювенальных служб. Которые могут прийти проверить, как ты живешь, что там у тебя. Любой конфликт с соседями, недоброжелатели могут на тебя пожаловаться, любая размолвка в семье, а они неизбежны, интерпретируется как семейное насилие", — полагает демограф.

Специалист считает, что существующей правовой базы вполне достаточно для защиты граждан. По его мнению, следует бороться с первопричинами домашних конфликтов, такими как злоупотребление алкоголем или агрессивный контент, а не вводить законы, способствующие росту неполных семей.

В этом контексте важно понимать, чем опасно исчезновение отца после развода для полноценного воспитания. Кроме того, на государственном уровне регулярно звучат предложения по улучшению поддержки родителей, например, когда эксперты оценивают перспективу введения отцовского капитала. Одновременно с этим законодатели продолжают совершенствовать нормы, связанные с приоритетом кровных родственников при усыновлении, а также искать способы снижения конфликтности, в том числе через внедрение обязательной медиации перед разводом.

Проверено экспертом: Психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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