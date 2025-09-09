Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хуньчунь, Китай
Хуньчунь, Китай
© commons.wikimedia.org by Baycrest is licensed under CC BY-SA 2.5
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:03

Вместо "корейской деревни" туристы увидели стадион: как Китай играет с ожиданиями

В Яньцзи вместо музея науки туристы нашли ночной клуб

Как провести всего несколько дней за границей и при этом погрузиться в атмосферу другой страны? Семья решила проверить это на собственном опыте и отправилась в Хуньчунь. Об этом сообщил блогер Ra-ri-ru, поделившись впечатлениями от трёхдневного путешествия по Китаю.

Дорога и размещение

Поездка началась во Владивостоке: дорога до китайской границы заняла несколько часов на автобусе туристической компании. В пути было три остановки. Отдельного визового оформления не потребовалось — путешествие проходило по групповым спискам, что заметно упростило процесс.

В самом Хуньчуне семья остановилась в отеле, расположенном в центре города. Для шести человек выделили три просторных номера с большими кроватями. По городу туристы перемещались на такси: стоимость поездок колебалась от 5 до 20 юаней, что оказалось доступным даже для большой семьи.

Планы и неожиданности

Первоначальная цель — поездка в парк на озере Туманган, где сходятся три границы — России, Китая и КНДР, — не осуществилась: иностранцев туда не пускают. Взамен семья посетила монастырь, где можно было рассмотреть статуи божеств, поставить ароматические свечи и прогуляться по парку.

Попытка найти городской музей оказалась безуспешной — на его месте работала столовая. Зато удалось заглянуть в ресторан "Манго", где звучали хиты 90-х, а в меню предлагали блюда сразу двух кухонь — китайской и корейской, вплоть до борща и вареников. Бармен, как признались путешественники, "ещё не знает, что такое эспрессо-тоник", но после короткого объяснения приготовила напиток "на ходу" и пообещала включить его в меню.

Необычный эпизод произошёл в магазине "Арбат", где семья покупала чай. У продавца не оказалось терминала для оплаты, и покупатели вместе с ним, его пегим пуделем и детьми отправились на электроскутере до банка за наличными.

Культурные контрасты

Одним из ярких впечатлений стало посещение города Яньцзи с населением около 650 тысяч человек. Добраться туда можно на скоростном поезде за 40 минут: взрослый билет стоит 25 юаней, детский — 12,5. Здесь туристов удивило сочетание корейского влияния — повсеместные надписи на хангыле и корейские блюда в кафе — с китайскими реалиями.

Некоторые впечатления оказались противоречивыми. Например, вместо музея науки на карте оказался ночной клуб, а "корейская деревня" оказалась стадионом. При этом центральная улица города оказалась оживлённой: тысячи горожан делали селфи на фоне "дома блогеров", а для поддержания порядка полиция вывела бронетранспортёр.

Местные развлечения

Особое впечатление оставила баня, где семья провела два часа. Минимальный тариф — 59 юаней. В эту сумму входили посещение сауны, четыре бассейна с температурой от 23 до 44 градусов, а также массаж с маской на выбор — из вина, алоэ или молока.

Больше всего понравились прогулки в горном лесопарке. Однако массаж в бане вызвал смешанные чувства: по словам туристов, "массажисты там доморощенные".

Еда и быт

Завтракали в отеле, где выбор блюд оказался довольно скромным. Обедали в кафе, ужинали либо там же, либо возвращались в гостиницу. В Яньцзи удалось попробовать блюда корейской кухни, что стало отдельным культурным открытием.

Расходы

Поездка оказалась относительно доступной. Общие траты включали:

  • 86 тысяч рублей за тур на шестерых;
  • 60 юаней за пересечение границы;
  • 300 юаней на питание;
  • 800 юаней на покупку чая;
  • 100 юаней на такси;
  • 250 юаней на поездки по железной дороге;
  • 1000 юаней на покупки детям;
  • 1000 юаней на продукты и косметику.

Главным минусом поездки туристы назвали утомительную дорогу и дефицит сна, что сокращало впечатления от дня. В остальном же Хуньчунь и Яньцзи показались безопасными и относительно комфортными для короткого путешествия.

В качестве совета блогер отмечает: если в будущем визы отменят, то выгоднее покупать билеты на автобус и бронировать отели через агрегаторы — это заметно дешевле.

