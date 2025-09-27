Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вместо лопаты — ключи от дома: многодетным выплатят миллионы вместо земли

Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о решении направить ещё 10 миллионов рублей на социальные выплаты многодетным семьям, которые предпочли компенсацию вместо земельного участка.

Сколько семей получат помощь

По словам главы региона, в 2024 году поддержку уже получили 595 семей, а до конца года к ним присоединятся ещё около 770.

Планы на будущее

  • В 2025 году в областном бюджете будет заложено более 200 миллионов рублей на эти цели.

  • В 2026 году помощь смогут получить более 1 тысячи семей.

Средства можно будет направить на покупку жилья или строительство собственного дома.

Альтернатива деньгам

Для тех, кто всё же хочет участок, в муниципалитетах региона зарезервировано свыше 2,7 тысячи земельных участков.

