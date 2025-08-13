Ибица без вечеринок: 5 способов открыть для себя спокойствие этого острова

Забудьте о стереотипах о вечеринках до рассвета — Ибица способна показать совсем другое лицо. Этот балеарский остров сочетает в себе умиротворённую деревенскую атмосферу и пейзажи, где легко отдыхать всей семьёй. Добраться с одного конца острова до другого можно меньше чем за час, поэтому маршруты для прогулок, экскурсий и маленьких приключений доступны буквально за день.

Велопоездка среди апельсиновых рощ

Для неспешного знакомства с сельской Ибицей можно отправиться на электровелосипедах вместе с гидом. Компания Kandani предлагает двухчасовые туры от Санта-Эуларии до Сант-Карлес-де-Перальта, включая прицепы и детские сиденья для самых маленьких. По пути — апельсиновые деревья, щебет птиц и спокойные сельские виды. После поездки всего за 15 минут прогулки по набережной Санта-Эуларии можно оказаться на пляже с мягким песком и тихими отмелями.

Погружение в историю

Старинный город Дальт-Вила, внесённый в список ЮНЕСКО, лучше всего исследовать, поднимаясь через подъемный мост. Узкие каменные улочки ведут к собору на вершине, откуда открываются виды на порт. Рядом — старинный замок, в котором дети могут искать пушки и тайные ходы. Спустившись вниз, стоит заглянуть в богемные лавки и кафе. А в Vivi's Creamery можно попробовать мороженое с маршмеллоу или разноцветной посыпкой. Совет местных: каменные мостовые здесь отполированы до блеска, поэтому лучше надеть удобную обувь с хорошей подошвой.

Ярмарки с характером

На хиппи-рынках Ибицы можно найти всё: от одежды тай-дай и самодельных украшений до лимонада по домашнему рецепту. Самый старый рынок острова — Пунта-Араби на северо-востоке. А Las Dalias, который работает круглый год, дополнен детской зоной с играми и аквагримом, а также фуд-кортом. Организаторы рекомендуют бронировать парковку на сайте — так получится дешевле.

Пляжный клуб с детской зоной

Пляжный клуб El Chiringuito в природном парке Сес-Салинес — это мягкие лежаки, атмосферная музыка и отдельный детский клуб с творческими занятиями. Сес-Салинес получил название от соляных бассейнов, где весной и в конце лета можно увидеть перелётных фламинго. К пляжу ведёт верёвочная тропа через дюны, а на побережье расположены уютные барчики.

Ферма для маленьких исследователей

Круглогодичная органическая ферма Can Muson знакомит детей с животными: ивисскими козами и овцами, чёрными свиньями и балеарскими ослами. Входной билет включает корзину зелени для кормления. На территории — детские площадки и дорожки с травами и овощами, каждая грядка подписана. В кафе подают блюда с фермы — например, тосты на домашнем хлебе с авокадо, козьим сыром и помидорами. Местные советуют приезжать утром, пока солнце ещё мягкое.

Каякинг и секретные пляжи

На пляже Эс-Фигераль можно арендовать каяк или SUP-доску в Kayak-Ibiza. Опытным путешественникам предлагают маршрут вокруг мыса к уединённому пляжу, доступному только с моря. Вернувшись, стоит расположиться в правой части Эс-Фигераля, где мелко, волны мягкие, а людей меньше. Перед прогулкой можно купить продукты для пикника в супермаркете у парковки.