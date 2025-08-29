Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Акита-ину
Акита-ину
© commons.wikimedia.org by B@rt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:38

Опасные инстинкты и бурный нрав: почему не все собаки подходят для дома с детьми

Эксперты назвали породы, трудные для содержания в семьях: акита, афганская борзая и бульдог

Многие семьи мечтают о "собаке-идеале" — веселом компаньоне для детей, ласковом с гостями и спокойном в быту. Но на практике всё оказывается сложнее: питомцы могут слишком громко лаять, проявлять чрезмерную настороженность или требовать куда больше времени, чем готовы уделить занятые родители.

Чаще всего проблема не в недостатке заботы со стороны хозяев, а в том, что характер и потребности собаки не совпадают с ритмом жизни семьи. Активные или независимые породы тяжело адаптируются к шумным домам, полным детей и гостей. Чтобы избежать разочарований, важно заранее знать, какие породы чаще всего становятся неподходящими для семейного образа жизни.

Афганская борзая

Эти утонченные собаки поражают красотой, но их независимый характер редко радует семьи с детьми. Афганские борзые плохо переносят хаотичную атмосферу, шум и грубое обращение. При этом их длинная шерсть требует регулярного и тщательного ухода, на который у родителей с детьми не всегда найдётся время. Без должного внимания к грумингу собака может чувствовать дискомфорт и становиться раздражительной. Кроме того, у породы мощный охотничий инстинкт: на улице она способна рвануть за кошкой или птицей с невероятной скоростью.

Акита

Эти собаки известны своей уверенностью и независимостью. Акита чаще всего выбирает одного-двух членов семьи, оставаясь сдержанной с другими людьми. В доме, где много гостей или маленьких детей, это может привести к трудностям. Их охранные инстинкты выражены ярко, поэтому при недостатке опыта хозяев поведение собаки рискует выйти из-под контроля. Акиту важно воспитывать с раннего возраста и поддерживать строгую систему правил на протяжении всей жизни.

Дого Аргентино

Изначально выведенный для охоты на крупного зверя, этот атлетичный и сильный пёс обладает мощным характером. Его энергия и стремление к доминированию делают жизнь неопытных владельцев очень напряжённой. Дого требует не просто тренировок, а постоянной работы над послушанием и чётких границ. В семьях с маленькими детьми такой питомец чаще приносит проблемы, чем радость.

Фила Бразилейро

Главная особенность этой породы — врождённое недоверие к чужим. Фила преданно защищает семью, но крайне подозрительно относится к незнакомым людям, что превращает приём гостей в серьёзное испытание. Даже ранняя социализация не делает этих собак открытыми и контактными. Вдобавок в ряде стран введены ограничения или запреты на содержание фила из-за их репутации.

Американский бульдог

Внушительная сила и энергичность делают их не самым простым выбором для семей. Они склонны к охране территории и могут резко реагировать на незнакомцев. При недостатке социализации и активных прогулок бульдог становится раздражительным и даже агрессивным. Для детей их бурные игры тоже небезопасны — слишком велик риск нечаянно сбить малыша.

Галл Дог

Эта пакистанская порода — результат скрещивания бойцовых собак. Галл дог славится мощью и неуступчивым характером. Его сложно контролировать даже опытным собаководам. Инстинкты охранника и бойца делают его непредсказуемым, особенно в окружении детей или других животных.

Японский тоса

Эту "сумо-собаку" выводили для боёв, и наследие породы чувствуется до сих пор. Несмотря на внешнее спокойствие, тоса склонен к внезапным резким реакциям. В семьях с детьми такая непредсказуемость опасна. Кроме того, в ряде стран введён запрет на содержание этой породы, что подчёркивает риски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинолог Седикова рассказала о типичных ошибках хозяев при дрессировке собак вчера в 21:15

Эти породы учатся быстрее всех: топ собак, которые легко поддаются дрессировке

Некоторые породы легко поддаются дрессировке, а другие требуют больше терпения. Узнайте, кто в лидерах по обучаемости и какие ошибки мешают воспитанию.

Читать полностью » Эксперт Дарья Седикова объяснила, как правильно приучить собаку к кличке вчера в 20:12

Первое слово для щенка: имя — главная команда, которую должна выучить каждая собака

Приучение к кличке — первый шаг в воспитании собаки. Узнайте, как правильно звать питомца, чтобы он всегда реагировал на имя с радостью.

Читать полностью » Кинологи советуют, как правильно реагировать на плач щенка в первые дни дома вчера в 19:02

Маленький плач, большие проблемы: что будет, если игнорировать писк щенка

Щенок пищит не просто так — это его язык общения. Узнайте, как отличить одиночество от болезни и чем правильно помочь малышу в новой семье.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди вчера в 18:16

Вот почему собаки пьют так шумно и грязно: наука раскрыла секрет "хлюпанья"

Собаки не умеют пить, создавая вакуум, и используют язык как черпак. Наука объяснила, почему это выглядит шумно и почему лужи у миски неизбежны.

Читать полностью » Дрон помог спасти истощённого пса с головой, застрявшей в контейнере, в кукурузном поле в Пенсильвании вчера в 17:11

Банка из-под кренделей едва не лишила собаку жизни в Пенсильвании — спасли люди и технологии

В Пенсильвании несколько дней искали собаку с банкой на голове. В итоге её спасли с помощью дрона, а теперь псу предстоит долгий путь восстановления.

Читать полностью » Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний вчера в 16:48

Роковой интерес: почему обычное любопытство питомца может стоить вам здоровья

Ваша собака не оставляет в покое кошачий лоток? Узнайте, почему это опасно и как отучить питомца от вредной привычки. Советы по дрессировке и гигиене!

Читать полностью » Как проверить интеллект кота: 4 теста для оценки умственных способностей вчера в 16:37

Коты и IQ: как выяснить, действительно ли ваш питомец гений

Узнайте, как проверить уровень интеллекта вашего кота с помощью простых и увлекательных тестов. Понять поведение вашего пушистого друга стало легче!

Читать полностью » Почему собака переворачивает миску: причины назвали кинологи вчера в 15:44

Скрытый сигнал: что на самом значит, когда ваш питомец опрокидывает миску.

Узнайте, почему ваша собака переворачивает миску! Причины могут быть разные — от игры до плохих ассоциаций. Разберёмся вместе!

Читать полностью »

Новости
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Туризм

Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке
Спорт и фитнес

Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку
Культура и шоу-бизнес

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах
Спорт и фитнес

Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты
Авто и мото

Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным "Ингосстраха"
Авто и мото

ADAC опубликовал рейтинг летних шин 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru