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Пара в гостиничном номере
Пара в гостиничном номере
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:08

Мужчины в браке живут дольше не просто так: дело вовсе не в стабильности

Регулярные семейные конфликты и груз ответственности выступают своеобразным тренажером для психики, позволяющим женатым мужчинам сохранять жизнеспособность дольше холостяков, пояснил NewsInfo сексолог, психолог, писатель Анатолий Некрасов. По словам эксперта, динамичная жизнь в браке создает уникальную среду для закалки нервной системы и энергетического обмена.

Ранее сообщалось, что наличие супружеского статуса у мужчин, а детей у женщин, статистически коррелирует с более высокой продолжительностью жизни. Она отметила, что данная закономерность подтверждается результатами многочисленных научных работ.

Стоит учитывать, что одинокая жизнь запускает опасный процесс в организме, который нередко провоцирует развитие психосоматических заболеваний.

Некрасов подчеркнул, что семейные отношения обеспечивают постоянную тренировку психики. Даже небольшие разногласия и бытовые трудности заставляют эмоциональный диапазон человека расширяться, что предотвращает стагнацию нервной системы. Специалист в шутку сравнил влияние семейных неурядиц с вакцинацией против стресса, отметив, что женатые люди становятся более устойчивыми к внешним раздражителям.

"Тренируется нервная система, конфликты всегда же есть маленькие, большие. Поэтому женатые мужчины более тренированные, их нервная система более тренированная", — рассказал Некрасов.

Помимо психологического аспекта, эксперт выделил энергетическую составляющую союза. Согласно исследованиям, проведенным при участии спикера, взаимодействие мужчины и женщины кратно увеличивает их общий потенциал. Мощное энергетическое поле служит защитным барьером от болезней. Важно понимать, что часто одиночество становится новым идеалом, однако оно лишает человека возможности подобного обмена ресурсами.

Важным фактором долголетия является ответственность. Задачи по обеспечению семьи, забота о детях и партнере пробуждают скрытые внутренние резервы организма, которые у одиноких людей часто остаются в спящем состоянии. Специалист добавил, что природа заложила в мужчину потребность быть ответственным за свой род. Однако в этой сфере кроются и риски. Для поддержания стабильности важна поддержка близких, без которой высокая нагрузка может привести к сбоям в работе организма.

"У мужчин от недостатка уважения и любви в его адрес возникают проблемы с сердцем. Почему мужчины часто довольно погибают в раннем возрасте, потому что их уровень ответственности не компенсируется необходимым количеством любви и уважения", — пояснил эксперт.

Некрасов уточнил, что научная база под этим утверждением формировалась десятилетиями. Масштабные изыскания в этой области активно ведутся с середины XX века, особенно в университетской среде США. Ученые подтвердили первоначальные наблюдения: социальные связи и семейные обязательства действительно продлевают биологический срок жизни.

При этом на крепость союза влияют не формальные признаки, а именно глубина эмоционального взаимодействия. Специалисты также подчеркивают, что биологическое старение невозможно остановить только лишь финансовыми мерами или внешним благополучием.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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