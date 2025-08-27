Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 14:35

Мама против дочери: тайна, о которой Анастасия Волочкова молчала годами

Известная балерина Анастасия Волочкова откровенно призналась, что до сих пор не может простить близкого человека за предательство и зависть, которые, по ее словам, отравили самые важные моменты ее жизни.

Разорванные связи

В разговоре с Общественной службой новостей артистка рассказала, что много лет полностью обеспечивала мать. При этом наладить общение так и не удалось — каждая встреча заканчивалась напряжением и болью.

"По сей день мама живет в квартире, которую я ей подарила, она ни дня ни в чем не нуждалась. Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня", — сказала балерина.

По словам Волочковой, она всегда стремилась дать родителям все необходимое, чтобы они не знали нужды. Но вместо благодарности, как утверждает артистка, она столкнулась с поступками, которые считает разрушительными для своей личной жизни.

Зависть и предательство

Балерина уверена: именно мать сделала все возможное, чтобы разрушить ее отношения с мужчинами. Причину она видит в зависти и называет такие действия предательством.

"Мне сложно принять это. Я сделала для нее столько добра, что ей нечем ответить мне в равнозначном размере", — добавила Анастасия.

Сегодня артистка продолжает помогать родителям, но призналась, что чувство обиды не отпускает ее до сих пор.

Теплые слова об отце

На фоне холодных отношений с матерью Волочкова подчеркнула: ее отец всегда оставался для нее важным человеком. Сейчас он тяжело болеет, и для дочери это стало новым испытанием.

"Мне сложно об этом говорить, но я очень его люблю, и мне сложно видеть его в таком состоянии", — поделилась балерина.

Отражение в поколениях

Не менее непростыми, как призналась артистка, оказались и отношения с дочерью Ариадной. Балерина отметила, что в семье ей так и не удалось выстроить гармоничные связи, о которых она мечтала.

