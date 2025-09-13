Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Маршал
Александр Маршал
© commons.wikimedia.org by Совет министров Республики Крым is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:44

Откровение Маршала на юбилее Долиной стало неожиданным уроком для публики

Александр Маршал на юбилее Долиной призвал чаще звонить родителям

В повседневной суете многие забывают о простом, но важном жесте — звонке близким. Знаменитый певец и заслуженный артист России Александр Маршал напомнил об этом на юбилейном концерте Ларисы Долиной, где поделился личными воспоминаниями и дал сердечный совет слушателям. Его слова тронули многих, ведь он говорил не как артист со сцены, а как человек, который понимает цену времени и общения с родными.

Почему звонки важнее, чем кажется

Сегодня у каждого в кармане смартфон, позволяющий связаться с человеком в любой момент. Но при всей технической простоте многие откладывают разговор с мамой, папой или сестрой "на потом". И это "потом" может так и не наступить. Маршал признался, что ему не хватает родителей, которых уже нет рядом. Их поддержка и участие в его жизни стали для него самым тёплым воспоминанием о детстве.

"Я вам просто хочу посоветовать от чистого сердца. Звоните своим родителям и близким своим как можно чаще. Потому что придет такое время, когда некому будет позвонить. Не дай бог, конечно, но это наша жизнь", — отметил заслуженный артист России Александр Маршал.

Эти слова прозвучали особенно искренне, ведь артист подчеркнул, что родители были рядом в его первых шагах в музыке. Именно они помогали ему совмещать занятия в музыкальной и общеобразовательной школах, верили в него и поддерживали в сложные периоды.

Поддержка семьи и её роль в жизни

В любой сфере успех редко приходит без поддержки близких. Для творческих людей эта поддержка особенно важна. Маршал не скрывает, что именно родители вдохновляли его на упорный труд и веру в собственные силы. Многие артисты признаются, что звонки и общение с семьёй помогают сохранять равновесие, когда карьера требует полной отдачи.

