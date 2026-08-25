Семейным предприятиям обещают особые льготы: почему главные проблемы бизнеса останутся за бортом

Законодательное закрепление статуса семейного предприятия является попыткой подменить реальные экономические реформы второстепенными мерами, считает эксперт по экономике и предпринимательству Николай Огарков. ОН объяснил NewsInfo текущую правовую базу, которая и так позволяет родственникам вести совместное дело в форме акционерных обществ или других юридических лиц без каких-либо ограничений.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, предлагающий юридически закрепить понятие семейного предпринимательства. К данной категории авторы инициативы планируют относить микропредприятия с годовой выручкой до 120 миллионов рублей и штатом до пятнадцати человек, при условии, что не менее половины сотрудников являются членами одной семьи. Для таких организаций предполагается ввести адресную финансовую помощь и специальные льготы.

Огарков подчеркнул, что выделение семейных компаний в отдельную категорию не решает фундаментальных проблем сектора, таких как высокая налоговая нагрузка и труднодоступность кредитных ресурсов.

Он уверен, что фокусировка на подобных формальностях отвлекает внимание от институциональных барьеров, с которыми сталкивается весь малый бизнес в стране. Основными препятствиями эксперт называет запредельные ставки по займам и сложности с расчетом НДС при субподрядах. Эти факторы делают предпринимательскую среду агрессивной независимо от того, владеет ли бизнесом одна семья или сторонние инвесторы.

Стоит отметить, что государство уже предпринимало попытки систематизировать финансовую помощь, когда единый порядок распределения субсидий был утвержден на федеральном уровне.

"Это от невозможности решить серьезные институциональные проблемы для развития малого бизнеса в современных условиях. Мы не можем сделать реальные серьезные изменения, поэтому давайте займемся семейным бизнесом, еще какой-нибудь закон придумаем. Развитие семейного бизнеса выглядит как попытка мелочами заполнить пустоту необходимости реальных реформ", — полагает Огарков.

По словам эксперта, внедрение нового термина лишь "сбивает прицел" и дезориентирует участников рынка. В регионах, где активно развивается сельское хозяйство, сыроварение или туризм, предпринимателям нужны не дополнительные статусы, а прозрачные механизмы работы.

При этом для многих мелких игроков сохраняются риски проверок, так как часто любые регулярные переводы на карту могут быть расценены контролирующими органами как скрытый доход. Огарков также отметил критическую важность включения малых предприятий в цепочки госзаказов, в том числе связанных с оборонным сектором, где сейчас наблюдается высокий порог входа.

"Когда вместо этого предлагают заниматься семейным делом, это напоминает анекдот о пьяном, который ищет часы не там, где потерял, а под фонарем, потому что там светлее. Зачем здесь дополнительно еще какой-то семейный статус? Это просто сбивает ориентиры нормального развития среды для малого бизнеса. Давайте не будем подменять сложные задачи вышиванием крестиком", — отметил эксперт.

В условиях нестабильности бизнес вынужден адаптироваться к новым правилам игры, включая изменения в трудовом праве. В частности, грядущая индексация зарплат рассматривается законодателями как мера защиты сотрудников, но ложится дополнительным бременем на работодателей. В то же время некоторые секторы получают точечные преференции: так, льготный НДС продолжает действовать для производителей товаров для детей.

Однако, по мнению Огаркова, без системного снижения ключевой ставки и упрощения налогового администрирования для всех субъектов МСП, появление категории семейных предприятий не принесет ощутимого экономического эффекта. Параллельно с обсуждением льгот в стране фиксируется рост МРОТ, что также требует от предпринимателей пересмотра финансовых моделей развития.

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