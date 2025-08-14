Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тимати
Тимати
© commons.wikimedia.org by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:23

Пуповина, которая разделила интернет: жест матери Тимати вызвал бурю споров

Мать Тимати присутствовала при родах и перерезала пуповину внучки Эммы

На снимках из роддома, которыми поделилась мать рэпера ТиматиСимона Юнусова, запечатлён момент, когда она сама перерезает пуповину новорождённой внучки Эммы. Для одних это трогательный жест близости, для других — нарушение личных границ.

Волна критики в соцсетях

После публикации фотографий на странице Юнусовой в соцсетях комментарии посыпались один за другим. Многие пользователи сочли присутствие бабушки в такой момент излишним.

"Перерезание пуповины — разве это не интимный момент? Понимаю, когда отец ребёнка, но бабушка… это перебор, как по мне", — отметила одна из подписчиц.
"Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм", — возмутился другой пользователь.
"Вы же бабушка! При чём здесь вы и пуповина внука? Как-то это очень не очень", — добавили в комментариях.

Личная близость или вмешательство?

Симона Юнусова не впервые открыто делится моментами из жизни своей семьи. В этот раз она не только поздравила сына и его возлюбленную Валентину Иванову с рождением дочери, но и показала кадры прямо из родильного зала. Впрочем, именно это и стало причиной споров: одни считают подобную близость редкой удачей, другие — вторжением в пространство молодой семьи.

Семья и отношения рэпера

Эмма Юнусова появилась на свет 2 августа. Для Тимати это уже третий ребёнок. Его старшая дочь Алиса родилась в 2014 году от модели Алены Шишковой, а сын Ратмир — в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. При этом рэпер никогда не состоял в официальном браке.

С Валентиной Ивановой Тимати встречается с 2022 года. Девушка работает моделью и, по наблюдениям поклонников, оказалась особенно близка с Симоной Юнусовой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: Оливия Родриго появилась с кольцом за $55 тысяч на безымянном пальце сегодня в 4:15

Прогулка без макияжа, но с блеском в глазах: что заметили фанаты Оливии Родриго

Появление с бриллиантовым кольцом и прогулка за руку с Луи Партриджем подогрели слухи о возможной помолвке Оливии Родриго.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо назвал отказ от роли в сегодня в 3:08

Лео сказал "нет" фильму, о котором мечтали другие актёры — и теперь жалеет

Леонардо Ди Каприо спустя десятилетия рассказывает, о каком решении в карьере жалеет больше всего — и как один выбор изменил его жизнь.

Читать полностью » Японский поп-идол Кэнсин Камимура признан виновным в непристойном поведении сегодня в 2:09

От сцены до скамьи подсудимых: как японский поп-идол превратил концертный тур в судебный процесс

В Гонконге вынесли приговор японскому поп-идолу Кэнсину Камимуре, обвинённому в домогательствах к переводчице. Что произошло на самом деле?

Читать полностью » Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини сегодня в 1:05

От джинсов до скандала: что случилось с продажами American Eagle после скандала

Скандал вокруг рекламы American Eagle с Сидни Суини привёл к падению трафика в магазинах, но аналитики считают, что не всё так однозначно.

Читать полностью » Автор хита сегодня в 0:06

Вирусный трек стал лишь началом: группа "Бонд с кнопкой" готовится к большой экспансии

Автор хита "Кухни" оформляет бренд "Бонд с кнопкой" и получает право выпускать всё — от ноутбуков до одежды. Что он планирует на самом деле?

Читать полностью » Энтони Старр официально простился с ролью Хоумлендера в вчера в 23:40

Когда супергерой снимает плащ: что скрывает прощание Энтони Старра с "Пацанами"

Энтони Старр простился с ролью Хоумлендера в "Пацанах" и назвал проект вершиной своей карьеры. Финал близко, а фанатов ждёт ещё один сюрприз.

Читать полностью » Бывший особняк диктатора Албании Ходжи в Тиране превратят в международную арт-резиденцию вчера в 22:58

От страха к свободе: дом бывшего албанского диктатора готовит самую громкую культурную перезагрузку страны

Бывший особняк албанского диктатора превратят в арт-резиденцию, где будут жить и творить художники со всего мира, а приоритет отдадут авторам с Балкан.

Читать полностью » Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели фильм Camp Rock и оценили его сдержанно вчера в 21:30

Дети Кевина Джонаса впервые увидели "Camp Rock" — реакция оказалась не той, что он ждал

Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели "Camp Rock" и удивили реакцией, а Джо намекнул, что в работе может быть долгожданное продолжение.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Механики назвали ошибки, из-за которых выходит из строя роботизированная КПП
Еда

Морковный рулет с сыром: полезная закуска на праздничный стол
Красота и здоровье

Курага и изюм помогают восполнить калий и магний при магнитных колебаниях
Еда

Рецепт слоёного салата с курицей и грибами: пошаговый способ приготовления
Питомцы

Ветеринар сообщил, что резкое пробуждение кота вызывает стресс и агрессию
Авто и мото

Президент НАС Шапарин направил в МВД проект штрафа за съёмные шторки на авто
Туризм

Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев
Спорт и фитнес

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru