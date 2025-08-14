Пуповина, которая разделила интернет: жест матери Тимати вызвал бурю споров

На снимках из роддома, которыми поделилась мать рэпера Тимати — Симона Юнусова, запечатлён момент, когда она сама перерезает пуповину новорождённой внучки Эммы. Для одних это трогательный жест близости, для других — нарушение личных границ.

Волна критики в соцсетях

После публикации фотографий на странице Юнусовой в соцсетях комментарии посыпались один за другим. Многие пользователи сочли присутствие бабушки в такой момент излишним.

"Перерезание пуповины — разве это не интимный момент? Понимаю, когда отец ребёнка, но бабушка… это перебор, как по мне", — отметила одна из подписчиц.

"Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм", — возмутился другой пользователь.

"Вы же бабушка! При чём здесь вы и пуповина внука? Как-то это очень не очень", — добавили в комментариях.

Личная близость или вмешательство?

Симона Юнусова не впервые открыто делится моментами из жизни своей семьи. В этот раз она не только поздравила сына и его возлюбленную Валентину Иванову с рождением дочери, но и показала кадры прямо из родильного зала. Впрочем, именно это и стало причиной споров: одни считают подобную близость редкой удачей, другие — вторжением в пространство молодой семьи.

Семья и отношения рэпера

Эмма Юнусова появилась на свет 2 августа. Для Тимати это уже третий ребёнок. Его старшая дочь Алиса родилась в 2014 году от модели Алены Шишковой, а сын Ратмир — в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. При этом рэпер никогда не состоял в официальном браке.

С Валентиной Ивановой Тимати встречается с 2022 года. Девушка работает моделью и, по наблюдениям поклонников, оказалась особенно близка с Симоной Юнусовой.