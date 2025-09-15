Когда "раздельно" значит "крепче": неожиданный брак актёра Воробьёва

Актерская профессия редко позволяет придерживаться строгого расписания или четко разделять работу и личную жизнь. Но Даниил Воробьёв, звезда сериала "Урок", сумел выработать собственную формулу счастья, которая помогает ему оставаться востребованным артистом и при этом быть заботливым отцом и мужем. Его подход отличается от привычных представлений о семье, но именно он работает для него и близких.

Карьера и семья: разные вселенные

По словам актера, он долгое время жил в иллюзии, что можно совмещать интенсивную работу на съемочной площадке и полноценное участие в семейной жизни. Однако с появлением дочери Эльзы Лилу в 2020 году от супруги Марины Смирновой стало ясно, что "быть наполовину там и здесь" невозможно.

"Конкретно с моим ребенком у меня происходит выключение из творческого процесса. Я не могу быть с ней наполовину и в творчестве не могу быть наполовину", — сказал Воробьёв.

Актер признается, что любое отвлечение от съемочного процесса моментально отбрасывает его назад, а значит, в профессии важно быть сосредоточенным. Но если речь идет о дочери, то всё внимание принадлежит только ей.

Нестандартная модель отношений

Интересно, что сам артист не живет постоянно с семьей. Его дом — Москва, где проходят пробы, съемки и репетиции. А супруга с дочерью находятся в Костроме. Воробьёв не считает постыдным регулярно ездить "в гости" к близким. По его мнению, это и есть баланс: в столице — работа, а в Костроме — семья и отдых.

Такой вариант отношений он называет комфортным: каждый член семьи чувствует себя свободно, при этом связь и доверие остаются крепкими.