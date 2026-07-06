Благодарность за полвека вместе: для супругов готовят особую выплату

Все что идет на благо семьи, достойно воплощения в жизнь, отметила председатель движения "Матери России" Валентина Петренко. Возможность введения федеральной выплаты для пар, отметивших "золотую свадьбу", она прокомментировала NewsInfo.

Ранее сообщалось, что прозвучало предложение закрепить на государственном уровне единое пособие для граждан, состоящих в браке пятьдесят лет.

Регулярно на федеральном и региональном уровнях расширяются механизмы социальной поддержки семей, чтобы сделать институт брака более устойчивым к внешним вызовам.

Петренко подчеркнула, что любые шаги, способствующие укреплению семьи, заслуживают детальной проработки. Она отметила, что совместная жизнь — это сложный труд, требующий взаимного уважения и готовности искать компромиссы.

"Чтобы не было разводов, чтобы люди осознавали ответственность за семью", — отметила эксперт.

По мнению спикера, сегодня ценность семейного союза ощущается особенно остро. В условиях, когда многие мужья находятся в зоне боевых действий, семьи демонстрируют невероятную сплоченность и самопожертвование. При этом эксперт указала, что поддержка пар с большим стажем должна носить не только материальный, но и моральный характер. В связи с этим государство может пересмотреть подход к статусу пожилых людей, внедряя специальные знаки отличия или медали для супругов-долгожителей.

"Которые будут говорить о том, что человек в браке много лет. Мне кажется, это будет очень здорово, кроме материального, еще и моральное поощрение", — полагает Петренко.

Важным аспектом остается внимание к молодым семьям, которые только начинают общий путь, говорит эксперт. Для них она предлагает разрабатывать памятные символы или монеты, напоминающие о важности сохранения любви и взаимной поддержки.

Очевидно, что фундамент демографической политики строится в том числе и на популяризации долгосрочных союзов. Впрочем, многие исследователи отмечают, что психологический климат дома остается определяющим фактором для стабильности отношений, что дополняет государственные меры по защите многодетных семей.

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