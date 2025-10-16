Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
© commons.wikimedia.org by Everwest is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:42

Пандемия поставила Лопес на паузу: как Джей Ло открыла для себя настоящее материнство

Дженнифер Лопес: пандемия стала поворотным моментом в отношениях с детьми

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась личной историей о воспитании своих близнецов — сына Макса и дочери Эммы, которых она родила в браке с музыкантом Марком Энтони. В интервью на "Шоу Говарда Стерна” артистка призналась, что именно разговор с детьми заставил её по-новому взглянуть на семью и роль матери.

"Ты не обычная мама. Ты не приходишь к нам каждый день. Ты не отвозишь и не забираешь нас из школы, как другие мамы”, — вспоминает певица слова своих детей.

По словам звезды, тот разговор произошёл, когда близнецам было около десяти лет. Услышав это, Дженнифер осознала, насколько им важно её присутствие, а не только материальная поддержка.

Семья как главный проект

После расставания с Марком Энтони в 2011 году, через семь лет брака, Лопес взяла на себя полную ответственность за воспитание детей. Она продолжала активно работать — снималась в кино, гастролировала, участвовала в телешоу, — но при этом старалась не упустить самое важное.

"Они привыкли, что я работаю, — объяснила певица. — Но когда началась пандемия, я впервые за долгое время оказалась дома. Тогда я поняла: мне нужно не просто обеспечивать их, а быть рядом постоянно”.

Именно пандемия, по словам Дженнифер, стала переломным моментом, когда она впервые почувствовала вкус к обычной семейной жизни — завтракам дома, разговорам по утрам, совместным фильмам и прогулкам.

Как меняются приоритеты

Лопес признаётся, что раньше воспринимала плотный график как норму, но теперь научилась ставить границы. Она всё чаще отказывается от проектов, чтобы не терять эмоциональную связь с детьми.

"Это был звонок-пробуждение. Я поняла, что не могу быть счастливой, если мои дети чувствуют себя одинокими”, — сказала артистка.

Для Дженнифер важно, чтобы Макс и Эмма понимали — она рядом не только как родитель, но и как человек, к которому можно обратиться с любыми переживаниями.

Баланс между карьерой и домом

История Лопес типична для многих родителей, совмещающих успешную карьеру и семью. Артистка подчёркивает: чтобы найти баланс, нужно уметь не только работать, но и отдыхать, а главное — слушать своих детей.

Психологи отмечают, что подростковый возраст — это время, когда дети особенно остро чувствуют дистанцию с родителями. Для звезды это стало сигналом пересмотреть темп жизни и больше вкладываться в эмоциональную сторону общения.

Советы от Дженнифер Лопес

  1. Не бойтесь разговаривать с детьми честно. Даже если правда неприятна, именно она помогает укрепить доверие.

  2. Учитесь говорить "нет”. Иногда отказ от работы — это инвестиция в отношения.

  3. Создавайте семейные ритуалы. Совместные завтраки, прогулки или вечерние обсуждения фильмов укрепляют связь.

А что если бы Джей Ло не изменила подход?

Если бы певица не прислушалась к своим детям, отношения могли бы отдалиться. Многие звёзды, полностью погружённые в карьеру, позже признаются, что упустили важные годы — и восстановить близость уже сложно.

В случае Лопес всё произошло вовремя: разговор с подростками стал не поводом для чувства вины, а шагом к обновлению.

Плюсы и минусы "звёздного” родительства

Плюсы Минусы
Возможность дать детям всё необходимое Нехватка времени на живое общение
Пример трудолюбия и дисциплины Постоянное внимание СМИ
Доступ к лучшему образованию и опыту Риск эмоциональной дистанции

Интересные факты о Дженнифер Лопес

• Её дети — близнецы, родившиеся в 2008 году, — уже проявляют творческие способности.
• Во время пандемии семья Лопес проводила время за домашними концертами и йогой.
• Дженнифер признаётся, что motherhood стал для неё "главной ролью в жизни”.

FAQ

Как Дженнифер Лопес воспитывает своих детей?
Она старается сочетать строгость и открытость: устанавливает правила, но всегда готова обсудить с детьми их чувства.

Сколько лет детям Дженнифер Лопес?
В 2025 году Максу и Эмме по 17 лет.

Как певица совмещает материнство и карьеру?
Она тщательно планирует рабочие графики и выбирает проекты, которые не требуют длительных разъездов.

Как повлиял на неё развод с Марком Энтони?
Лопес признаётся, что после развода стала сильнее и научилась быть независимой, но при этом не потеряла веру в любовь.

Что помогает ей поддерживать отношения с детьми?
Регулярные разговоры, совместные дела и искренний интерес к тому, чем живут подростки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Принц Уильям признался, что детские переживания с Дианой сформировали его как отца сегодня в 12:09
Диана по-прежнему говорит через него: как принц Уильям строит семью по материнскому завету

Принц Уильям откровенно рассказал, как уроки, полученные от принцессы Дианы, помогают ему воспитывать детей и сохранять баланс между долгом и семейным счастьем.

Читать полностью » Актёр Рами Малек заявил, что без сегодня в 11:52
Фредди начался с Эллиота: чему Малек научился у своего самого мрачного героя

Рами Малек рассказал, как роль в "Мистере роботе" открыла ему путь к "Богемской рапсодии" и помогла глубже понять внутренний мир Фредди Меркьюри.

Читать полностью » Хейли Бибер: рождение сына дало мне уверенность и спокойствие сегодня в 10:41
Домашняя, но опасная: Хейли Бибер призналась, какой стала после рождения сына

Хейли Бибер рассказала, как материнство изменило её взгляд на жизнь: от "свирепости" и внутренней силы до новой ценности простых моментов.

Читать полностью » Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают коттедж сегодня в 9:36
Дом, который стирает прошлое: куда Кейт и Уильям бегут от теней старого коттеджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к переезду, который обещает стать для них символом нового начала. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью » Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отсутствовали на свадьбе Селены Гомес из-за изменившейся дружбы сегодня в 8:30
Тайная пауза дружбы: почему Никола Пельтц не появилась на торжестве Селены Гомес

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пропустили свадьбу Селены Гомес, что вызвало слухи о разногласиях, хотя источник опровергает конфликт между подругами.

Читать полностью » Шоу Меган Маркл сегодня в 7:26
Проект на грани краха: как низкие рейтинги не остановили герцогиню Сассекскую

Меган Маркл готовит праздничный выпуск своего шоу, экспериментируя с форматом и длительностью эпизодов, несмотря на низкий рейтинг второго сезона.

Читать полностью » Хизер Грэм рассказала о годичных отношениях с Хитом Леджером в 2000 году сегодня в 6:22
Лучик света в начале нулевых: как Хизер Грэм влюбилась в Хита Леджера

Хизер Грэм впервые поделилась воспоминаниями о романе с Хитом Леджером, вспоминая о годе, наполненном сильными чувствами и яркими моментами.

Читать полностью » Кевин Федерлайн заявил о тревожном поведении Бритни Спирс и его влиянии на сыновей сегодня в 5:14
Огненный шторм в семье Спирс: Кевин Федерлайн бьёт тревогу за сыновей

Бывший муж Бритни Спирс открыто говорит о её тревожном поведении и возможных последствиях для их сыновей, вызывая волну обсуждений вокруг семьи певицы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти
Культура и шоу-бизнес
Селена Гомес рассказала о страхе счастья и синдроме ожидания катастрофы
ЦФО
В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке "зубов дракона"
Красота и здоровье
Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием
Дом
Перекись водорода помогает вернуть белизну белью без хлора и запаха
Авто и мото
В Санкт-Петербурге сервис Ситидрайв ввёл плату за завершение аренды
Мир
Орбан: Венгрия готова стать площадкой для встречи Трампа с Путиным
Туризм
Альберт Садретдинов: низкая пропускная способность и загруженность путей сдерживают крымские маршруты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet