Пандемия поставила Лопес на паузу: как Джей Ло открыла для себя настоящее материнство

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась личной историей о воспитании своих близнецов — сына Макса и дочери Эммы, которых она родила в браке с музыкантом Марком Энтони. В интервью на "Шоу Говарда Стерна” артистка призналась, что именно разговор с детьми заставил её по-новому взглянуть на семью и роль матери.

"Ты не обычная мама. Ты не приходишь к нам каждый день. Ты не отвозишь и не забираешь нас из школы, как другие мамы”, — вспоминает певица слова своих детей.

По словам звезды, тот разговор произошёл, когда близнецам было около десяти лет. Услышав это, Дженнифер осознала, насколько им важно её присутствие, а не только материальная поддержка.

Семья как главный проект

После расставания с Марком Энтони в 2011 году, через семь лет брака, Лопес взяла на себя полную ответственность за воспитание детей. Она продолжала активно работать — снималась в кино, гастролировала, участвовала в телешоу, — но при этом старалась не упустить самое важное.

"Они привыкли, что я работаю, — объяснила певица. — Но когда началась пандемия, я впервые за долгое время оказалась дома. Тогда я поняла: мне нужно не просто обеспечивать их, а быть рядом постоянно”.

Именно пандемия, по словам Дженнифер, стала переломным моментом, когда она впервые почувствовала вкус к обычной семейной жизни — завтракам дома, разговорам по утрам, совместным фильмам и прогулкам.

Как меняются приоритеты

Лопес признаётся, что раньше воспринимала плотный график как норму, но теперь научилась ставить границы. Она всё чаще отказывается от проектов, чтобы не терять эмоциональную связь с детьми.

"Это был звонок-пробуждение. Я поняла, что не могу быть счастливой, если мои дети чувствуют себя одинокими”, — сказала артистка.

Для Дженнифер важно, чтобы Макс и Эмма понимали — она рядом не только как родитель, но и как человек, к которому можно обратиться с любыми переживаниями.

Баланс между карьерой и домом

История Лопес типична для многих родителей, совмещающих успешную карьеру и семью. Артистка подчёркивает: чтобы найти баланс, нужно уметь не только работать, но и отдыхать, а главное — слушать своих детей.

Психологи отмечают, что подростковый возраст — это время, когда дети особенно остро чувствуют дистанцию с родителями. Для звезды это стало сигналом пересмотреть темп жизни и больше вкладываться в эмоциональную сторону общения.

Советы от Дженнифер Лопес

Не бойтесь разговаривать с детьми честно. Даже если правда неприятна, именно она помогает укрепить доверие. Учитесь говорить "нет”. Иногда отказ от работы — это инвестиция в отношения. Создавайте семейные ритуалы. Совместные завтраки, прогулки или вечерние обсуждения фильмов укрепляют связь.

А что если бы Джей Ло не изменила подход?

Если бы певица не прислушалась к своим детям, отношения могли бы отдалиться. Многие звёзды, полностью погружённые в карьеру, позже признаются, что упустили важные годы — и восстановить близость уже сложно.

В случае Лопес всё произошло вовремя: разговор с подростками стал не поводом для чувства вины, а шагом к обновлению.

Плюсы и минусы "звёздного” родительства

Плюсы Минусы Возможность дать детям всё необходимое Нехватка времени на живое общение Пример трудолюбия и дисциплины Постоянное внимание СМИ Доступ к лучшему образованию и опыту Риск эмоциональной дистанции

Интересные факты о Дженнифер Лопес

• Её дети — близнецы, родившиеся в 2008 году, — уже проявляют творческие способности.

• Во время пандемии семья Лопес проводила время за домашними концертами и йогой.

• Дженнифер признаётся, что motherhood стал для неё "главной ролью в жизни”.

FAQ

Как Дженнифер Лопес воспитывает своих детей?

Она старается сочетать строгость и открытость: устанавливает правила, но всегда готова обсудить с детьми их чувства.

Сколько лет детям Дженнифер Лопес?

В 2025 году Максу и Эмме по 17 лет.

Как певица совмещает материнство и карьеру?

Она тщательно планирует рабочие графики и выбирает проекты, которые не требуют длительных разъездов.

Как повлиял на неё развод с Марком Энтони?

Лопес признаётся, что после развода стала сильнее и научилась быть независимой, но при этом не потеряла веру в любовь.

Что помогает ей поддерживать отношения с детьми?

Регулярные разговоры, совместные дела и искренний интерес к тому, чем живут подростки.