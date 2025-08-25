Карьера стоила слишком дорого: боль, о которой рассказал Пригожин

Как часто мы жертвуем временем с близкими ради работы? Успех, карьера, признание — всё это может заслонять самые важные моменты жизни. Продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о том, что для него стало самой большой болью.

"Я проглядел, как дети выросли"

В эфире шоу "Пара нормальных" Пригожин признался, что чувствует вину перед своими детьми. Всё внимание и силы он отдавал продюсированию начинающих музыкантов, а рядом росли его сын и дочери — Даная, Дмитрий и Елизавета.

"Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли", — сказал он.

По его словам, занятость и постоянные проекты заслонили то, что действительно нельзя вернуть — детство его детей.

Семья как главная ценность

Интересно, что для Пригожина семья не ограничивается только кровными связями. Продюсер с теплотой говорит и о детях певицы Валерии - Анне, Артемии и Арсении, которых она родила в браке с композитором Александром Шульгиным.