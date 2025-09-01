Квас подставляет водителей: трезвый человек рискует попасть под подозрение

Многие автомобилисты уверены, что квас абсолютно безопасен перед поездкой: в нём нет крепкого алкоголя, а вкус и запах больше ассоциируются с летом и домашними традициями. Однако специалисты предупреждают — даже этот напиток может сыграть злую шутку с водителем, если он окажется за рулём вскоре после употребления. Дело вовсе не в том, что квас способен вызвать сильное опьянение, а в его особенности задерживаться во рту и провоцировать ложноположительный результат алкотеста.

Как квас влияет на алкотестер

Гастроэнтеролог Ольга Чистик из "Скандинавского Центра Здоровья" пояснила, что положительная реакция алкотеста связана с так называемым "ротовым алкоголем". После того как человек выпивает квас, на слизистой оболочке и в частицах пищи остаются микроскопические следы этанола. Они могут держаться до 15 минут, и именно в этот промежуток велик риск, что прибор покажет наличие алкоголя в выдохе.

Этот эффект усиливается, если человек выпивает квас слишком быстро или в большом объёме. Для алкотестера достаточно минимальных частиц спирта, чтобы результат оказался выше нуля.

Почему "безалкогольное" не значит безопасное

Многие удивляются: в квасе содержится не более 1,2% спирта — откуда тогда риск? Но специалисты напоминают: этанол есть практически во всех напитках, полученных методом брожения. Именно поэтому и кефир, и айран, и даже безалкогольное пиво способны дать аналогичный результат. Водитель может быть полностью трезвым, но прибор в руках инспектора зафиксирует цифры, которые станут поводом для направления на медосвидетельствование.

Иногда ситуация усугубляется ещё и тем, что разные модели алкотестеров отличаются по чувствительности. Одни "схватывают" даже доли промилле, другие менее точны. Но в любом случае инспектор, увидев цифры выше нормы, обязан действовать по закону.

Что грозит водителю

Даже если человек выпил всего стакан кваса за обедом, а через десять минут сел за руль, он может оказаться в неприятной ситуации. Инспектор имеет право отправить его в медучреждение для дополнительной проверки. Там используют более точные методы анализа, и, как правило, серьёзного содержания алкоголя не находят. Но время, нервы и деньги на такси до работы или домой будут потеряны.

Юристы отмечают: формально наказание за "квасное опьянение" маловероятно, ведь повторные тесты в больнице почти всегда подтверждают трезвость. Однако сам факт задержки, необходимость объясняться и проходить процедуры остаются весьма неприятными для любого водителя.

Как избежать проблем на дороге

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют учитывать простые правила:

Не употреблять квас, кефир, безалкогольное пиво или другие напитки с минимальным содержанием спирта непосредственно перед поездкой. Если всё же выпили — подождать хотя бы 20-30 минут, чтобы "ротовой алкоголь" исчез из организма. При возможности прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку — это ускоряет выветривание остаточного этанола. Помнить, что даже "условно безалкогольные" напитки способны сыграть против вас в дорожной ситуации.

Почему квас часто становится причиной мифов

Квас традиционно воспринимается как сугубо безобидный напиток: им утоляли жажду ещё в Древней Руси, его готовили дома, подавали к столу детям. И сегодня на многих этикетках производители подчёркивают, что напиток "безалкогольный". Однако по закону в России безалкогольными могут называться напитки, где спирта до 1,2%. То есть его наличие допустимо, пусть и в минимальных дозах. Именно эта разница между "бытовым" пониманием и юридическим определением и вводит в заблуждение водителей.

Итог

Квас не делает человека пьяным и не угрожает трезвости за рулём, но способен создать иллюзию опьянения для алкотестера. Поэтому перед поездкой лучше отказаться от него и других схожих напитков, чтобы избежать ненужных объяснений и поездки на медосвидетельствование. Осознанность в таких мелочах помогает сохранить и время, и спокойствие, и уверенность на дороге.