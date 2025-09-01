Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Иркутский квас на хлебе и мёде
Иркутский квас на хлебе и мёде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:13

Квас подставляет водителей: трезвый человек рискует попасть под подозрение

Врачи предупредили: квас и кефир способны вызвать ложноположительный результат алкотеста

Многие автомобилисты уверены, что квас абсолютно безопасен перед поездкой: в нём нет крепкого алкоголя, а вкус и запах больше ассоциируются с летом и домашними традициями. Однако специалисты предупреждают — даже этот напиток может сыграть злую шутку с водителем, если он окажется за рулём вскоре после употребления. Дело вовсе не в том, что квас способен вызвать сильное опьянение, а в его особенности задерживаться во рту и провоцировать ложноположительный результат алкотеста.

Как квас влияет на алкотестер

Гастроэнтеролог Ольга Чистик из "Скандинавского Центра Здоровья" пояснила, что положительная реакция алкотеста связана с так называемым "ротовым алкоголем". После того как человек выпивает квас, на слизистой оболочке и в частицах пищи остаются микроскопические следы этанола. Они могут держаться до 15 минут, и именно в этот промежуток велик риск, что прибор покажет наличие алкоголя в выдохе.

"Причина кроется в так называемом "ротовом алкоголе" — остатках этанола, которые остаются на слизистой и в частицах пищи около 15 минут после употребления напитка", — пояснила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Этот эффект усиливается, если человек выпивает квас слишком быстро или в большом объёме. Для алкотестера достаточно минимальных частиц спирта, чтобы результат оказался выше нуля.

Почему "безалкогольное" не значит безопасное

Многие удивляются: в квасе содержится не более 1,2% спирта — откуда тогда риск? Но специалисты напоминают: этанол есть практически во всех напитках, полученных методом брожения. Именно поэтому и кефир, и айран, и даже безалкогольное пиво способны дать аналогичный результат. Водитель может быть полностью трезвым, но прибор в руках инспектора зафиксирует цифры, которые станут поводом для направления на медосвидетельствование.

Иногда ситуация усугубляется ещё и тем, что разные модели алкотестеров отличаются по чувствительности. Одни "схватывают" даже доли промилле, другие менее точны. Но в любом случае инспектор, увидев цифры выше нормы, обязан действовать по закону.

Что грозит водителю

Даже если человек выпил всего стакан кваса за обедом, а через десять минут сел за руль, он может оказаться в неприятной ситуации. Инспектор имеет право отправить его в медучреждение для дополнительной проверки. Там используют более точные методы анализа, и, как правило, серьёзного содержания алкоголя не находят. Но время, нервы и деньги на такси до работы или домой будут потеряны.

Юристы отмечают: формально наказание за "квасное опьянение" маловероятно, ведь повторные тесты в больнице почти всегда подтверждают трезвость. Однако сам факт задержки, необходимость объясняться и проходить процедуры остаются весьма неприятными для любого водителя.

Как избежать проблем на дороге

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют учитывать простые правила:

  1. Не употреблять квас, кефир, безалкогольное пиво или другие напитки с минимальным содержанием спирта непосредственно перед поездкой.

  2. Если всё же выпили — подождать хотя бы 20-30 минут, чтобы "ротовой алкоголь" исчез из организма.

  3. При возможности прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку — это ускоряет выветривание остаточного этанола.

  4. Помнить, что даже "условно безалкогольные" напитки способны сыграть против вас в дорожной ситуации.

Почему квас часто становится причиной мифов

Квас традиционно воспринимается как сугубо безобидный напиток: им утоляли жажду ещё в Древней Руси, его готовили дома, подавали к столу детям. И сегодня на многих этикетках производители подчёркивают, что напиток "безалкогольный". Однако по закону в России безалкогольными могут называться напитки, где спирта до 1,2%. То есть его наличие допустимо, пусть и в минимальных дозах. Именно эта разница между "бытовым" пониманием и юридическим определением и вводит в заблуждение водителей.

Итог

Квас не делает человека пьяным и не угрожает трезвости за рулём, но способен создать иллюзию опьянения для алкотестера. Поэтому перед поездкой лучше отказаться от него и других схожих напитков, чтобы избежать ненужных объяснений и поездки на медосвидетельствование. Осознанность в таких мелочах помогает сохранить и время, и спокойствие, и уверенность на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматолог Гитика Миттал Гупта: сон на одном боку ускоряет появление морщин и асимметрии вчера в 21:58

Лицо под давлением: к чему приводит многолетний сон на боку

Вы знали, что привычка спать на одном боку может ускорить появление морщин и асимметрии лица? Узнайте мнение экспертов и методы коррекции.

Читать полностью » Специалисты подчеркнули, что поддержка родителей помогает детям легче пройти учебный год вчера в 20:56

Школьное утро без слез и криков: 7 привычек, которые облегчат жизнь всей семье в новом учебном году

Каждый новый учебный год — это время перемен для всей семьи. Узнайте, как справиться со стрессом, поддержать детей и создать гармонию в доме.

Читать полностью » Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein вчера в 19:43

Опасная игра с памятью: как партнёр может украсть вашу уверенность в себе

Газлайтинг — это не просто разногласие, это манипуляция, способная разрушить вашу самоидентичность. Узнайте, как распознать признаки и вернуть контроль.

Читать полностью » Врачи: металлическая и старая посуда в микроволновке может вызвать искры и повреждение техники вчера в 18:40

Кажется безобидно — а на самом деле опасно: запретные продукты для СВЧ

Не все продукты и предметы безопасно отправлять в микроволновку. В этом обзоре — список того, что может привести к ожогам, искрам и даже пожару.

Читать полностью » Учёные: пары, растущие вместе, ощущают большее благополучие и счастье вчера в 18:37

Отношения, в которых уходит тревога: как понять, что рядом "тот самый"

Узнайте, как распознать истинную любовь и понять, что вы на правильном пути. 5 признаков крепких отношений, которые принесут вам радость и поддержку.

Читать полностью » Врачи: тёплая вода по утрам улучшает пищеварение и состояние кожи вчера в 17:36

Один месяц — и тело меняется: что даёт утренний стакан тёплой воды

Стакан тёплой воды по утрам кажется банальной привычкой. Но если месяц соблюдать этот ритуал, организм удивит вас неожиданными изменениями.

Читать полностью » Исследование Cash App: молодые люди тратят деньги на эмоции и воспоминания, а не на вещи вчера в 17:34

Поколение Z придумало новый вид инвестиций — и это не про деньги

Поколение Z меняет правило игры: не материальные вещи, а впечатления становятся главными. Узнайте, как 'инвестирование в память' формирует их подход к деньгам.

Читать полностью » Кофе продлевает жизнь на 1,8 года — данные Ageing Research Reviews вчера в 16:24

Кофе оказался не врагом сердца, а его защитником: новые факты о привычном напитке

Учёные выяснили, что привычная чашка кофе может не только бодрить, но и продлевать жизнь. Но сколько пить, чтобы напиток был полезным?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Дом

Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку
Спорт и фитнес

Специалисты: отжимания от пола помогают развить верхнюю часть тела и улучшить физическую форму
Садоводство

Садовод Табара Гиффорд: лучшие время для полива и обработки растений — утром или вечером
Еда

Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут
Еда

Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде
Спорт и фитнес

Ягодичный мостик, махи гирей и тяга на одной ноге как замена становой тяге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru