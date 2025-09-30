Звонок на 112 обернулся делом: как шутка с "взрывом" стоила пензенцу свободы
В Пензе 40-летний мужчина оказался фигурантом уголовного дела после звонка на номер 112. Он заявил, что заложил взрывное устройство в доме на 5-м Виноградном проезде.
"Я заминировал…"
По телефону прозвучала фраза:
"Алло. Я заминировал… вы туда высылайте бригаду, понятно?"
После звонка двор многоэтажки оцепили полицейские.
Проверка и её результаты
На место прибыли кинологи с собаками. Они тщательно обследовали здание и прилегающую территорию.
"В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", — рассказала дознаватель отдела дознания ОП №1 УМВД России по Пензе Екатерина Кузнецова.
Кто звонил
Личность мужчины установили и задержали. Хотя он отрицал вину, фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно его голос звучал в записи.
Что грозит нарушителю
Против мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Максимальное наказание — до трёх лет ограничения свободы.
