Звонок на 112 обернулся делом: как шутка с "взрывом" стоила пензенцу свободы

В Пензе 40-летний мужчина оказался фигурантом уголовного дела после звонка на номер 112. Он заявил, что заложил взрывное устройство в доме на 5-м Виноградном проезде.

"Я заминировал…"

По телефону прозвучала фраза:

"Алло. Я заминировал… вы туда высылайте бригаду, понятно?"

После звонка двор многоэтажки оцепили полицейские.

Проверка и её результаты

На место прибыли кинологи с собаками. Они тщательно обследовали здание и прилегающую территорию.

"В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", — рассказала дознаватель отдела дознания ОП №1 УМВД России по Пензе Екатерина Кузнецова.

Кто звонил

Личность мужчины установили и задержали. Хотя он отрицал вину, фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно его голос звучал в записи.

Что грозит нарушителю

Против мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Максимальное наказание — до трёх лет ограничения свободы.