© commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:21

Ложная тревога — реальный риск: чем закончилась выходка подростка в Усть-Лабинске

Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24

Ложное сообщение об угрозе школе в Усть-Лабинске обернулось уголовным делом для несовершеннолетней жительницы города. История, начавшаяся с "шутки" в мессенджере, дошла до суда и может закончиться реальным сроком лишения свободы. Об этом сообщает телеканал "Кубань 24".

Сообщение, запустившее экстренные службы

По данным следствия, 17-летняя жительница Усть-Лабинска распространила в одном из мессенджеров заведомо ложную информацию об угрозе зданию местной школы. Сообщение носило характер предупреждения о возможном акте терроризма, хотя реальных оснований для этого не существовало. Как установили правоохранительные органы, девушка осознавала, что передаваемые сведения не соответствуют действительности.

Получив информацию об угрозе, сотрудники управления образования незамедлительно обратились в экстренные службы. Реакция последовала оперативно: к образовательному учреждению прибыли сотрудники полиции и представители профильных ведомств, отвечающих за безопасность.

Проверка и ее итоги

Здание школы было обследовано в установленном порядке. Специалисты проверили помещения и прилегающую территорию на наличие взрывных устройств или иных опасных предметов. В ходе осмотра информация о "минировании" не подтвердилась, угроз для жизни и здоровья людей обнаружено не было.

Тем не менее сам факт ложного сообщения повлек за собой серьезные правовые последствия. В подобных случаях, подчеркивают правоохранители, даже отсутствие реальной опасности не освобождает от ответственности, поскольку действия нарушают общественный порядок и отвлекают силы экстренных служб.

Уголовное дело и возможное наказание

В отношении несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что девушке может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Дело рассматривается в установленном законом порядке с учетом возраста обвиняемой. При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что подобные "шутки" квалифицируются как тяжкие преступления и не могут рассматриваться как безобидные поступки.

Последствия ложных тревог

Эксперты отмечают, что заведомо ложные сообщения об угрозах терроризма создают дополнительную нагрузку на экстренные службы и провоцируют панику среди населения. Каждый подобный сигнал требует немедленной и полной проверки, независимо от источника информации.

Случай в Усть-Лабинске стал очередным напоминанием о том, что ответственность за распространение ложных сведений наступает независимо от мотивов — будь то желание пошутить или привлечь внимание. Закон в таких ситуациях трактует действия однозначно, а последствия могут оказаться несоразмерно серьезнее первоначального замысла.

