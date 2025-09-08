Паркуетесь под окнами? Узнайте, сколько и чего это может стоить

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с мелкими неприятностями вроде упавшей ветки или птичьего "сюрприза" на капоте. Но за прошедший год подобные инциденты переросли в серьёзную проблему: общая сумма страховых выплат за предметы, рухнувшие на машины россиян сверху, превысила 600 миллионов рублей.

Растущая статистика

Количество таких случаев увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Причём речь идёт не только о росте самих происшествий, но и о том, что водители стали чаще обращаться за компенсациями, вместо того чтобы мириться с вмятинами и повреждённой краской. В среднем пострадавшие получают около 200 тысяч рублей на восстановление автомобиля.

Кто чаще всего "атакует" машины

Самыми распространёнными источниками опасности остаются:

деревья и ветки;

сосульки и снежные глыбы;

строительные материалы.

Однако встречаются и более необычные варианты. Страховые компании отметили не менее 30 случаев компенсаций за повреждения, вызванные птичьим помётом. Эти следы способны разъедать лакокрасочное покрытие, оставляя заметные дефекты, устранение которых требует дорогостоящей перекраски.

Мусор из окон и балконов

Отдельной строкой идут жалобы на выброшенные из окон предметы. Мусор, бутылки или случайно выскользнувшие вещи с балкона могут нанести ущерб ничуть не меньше, чем упавшая ветка. Особенно часто подобное происходит в densely населённых районах, где машины припаркованы прямо под окнами жилых домов.