Паркуетесь под окнами? Узнайте, сколько и чего это может стоить
Разбираем, что означают красные, жёлтые, зелёные и синие лампы на приборной панели и какие действия должен предпринять водитель.Читать полностью » сегодня в 10:48
Разбираемся, можно ли смешивать моторные масла разных марок и типов, чем это чревато и какие правила помогут избежать проблем с двигателем.Читать полностью » сегодня в 9:18
Перекрашивать машину из-за пары сколов кажется простым решением, но оно может обернуться потерей денег и проблемами при продаже авто.Читать полностью » сегодня в 9:11
Топливный фильтр — деталь, о которой забывают многие водители. Но именно он может спасти двигатель от поломки. Как вовремя заметить проблему?Читать полностью » сегодня в 8:40
Номера АМР в России давно окружены мифами. Что они на самом деле значат, можно ли их купить и сколько стоит престиж на дороге?Читать полностью » сегодня в 7:26
Загорелся "Check Engine"? Сброс ЭБУ может помочь, но не всегда. Рассказываем, когда это реально спасает, а когда может обернуться дорогой ошибкой.Читать полностью » сегодня в 6:56
Что делать, если в дороге срочно понадобилось долить масло, а под рукой нет подходящего? Моторист объяснил, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать.Читать полностью » сегодня в 6:47
В Москве можно попробовать очистку салона "сухим туманом" всего за 500 рублей. Разбираемся, стоит ли эксперимент или лучше довериться профессионалам.Читать полностью »