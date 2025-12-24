Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:38

Два инспектора, одна судьба: стали известны новые подробности о погибших полицейских на юге Москвы

Погибшие при взрыве в Москве инспекторы ДПС знали друг друга с детства — Осторожно, новости

Трагедия на юге Москвы унесла жизни двух молодых сотрудников полиции, чьи судьбы оказались тесно переплетены задолго до службы. Погибшие инспекторы ДПС выросли по соседству и знали друг друга с детства. Об этом сообщает издание "Осторожно, новости".

Детство в одном доме

Как выяснило издание, 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов почти всю жизнь прожили в одном доме на улице Победы в посёлке Михнёво. Они росли в одном дворе, учились в одном населённом пункте и на протяжении многих лет поддерживали общение.

У каждого были свои увлечения. Климанов серьёзно занимался футболом и выступал на региональном уровне, рассматривая спорт как важную часть своей жизни. Горбунов, в свою очередь, с юных лет увлекался автомобилями, что позже отразилось и на его профессиональном пути.

Служба и разные дороги

После поступления на службу в МВД пути друзей разошлись. Илья Климанов переехал в Москву, где продолжил службу в полиции. Максим Горбунов остался жить в родном посёлке, совмещая работу с семейной жизнью — у него остались жена и маленькая дочь.

Взрыв на Елецкой улице

Как ранее сообщалось, взрыв произошёл на Елецкой улице на юге Москвы рядом с автомобилем ДПС. По данным Следственного комитета, во время попытки задержания мужчина активировал взрывное устройство.

В результате происшествия погибли три человека — двое сотрудников ДПС и сам мужчина, которого они пытались задержать.

Уголовное дело и расследование

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статье 222.1 УК РФ — незаконный оборот взрывчатых веществ. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

