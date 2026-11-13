Осенние листья превратились в товар: россияне нашли необычный способ заработать на том, что лежит под ногами

Продажа природного мусора под видом товаров для декора и бани является сомнительным маркетинговым ходом, считает ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что опавшая листва представляет собой ценнейший ресурс для земледелия, но ее покупка в розницу лишена практического смысла.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте интернета появились объявления о продаже опавшей листвы по цене от семи рублей за штуку. По данным SHOT, продавцы предлагают наборы из кленовых или дубовых листьев в среднем за 210-230 рублей, позиционируя их как материал для аквариумов, террариумов и детских поделок. Одна из предприимчивых россиянок заявила о реализации более 600 единиц такого "товара".

Тихонова подчеркнула, что листва — это идеальный компонент для создания перегноя, так как ее плотная структура способствует формированию качественного гумуса. В отличие от сена или соломы, в листовой массе меньше пустот, что создает оптимальную среду для переработки органики почвенными микроорганизмами. Грамотная утилизация опавшей листвы позволяет получить насыщенную черную почву уже к весне.

"Листья — это очень хороший материал, потому что они плотные, создают плотную атмосферу для переработки. Они когда перепревают, почва становится черная-черная. Листья очень хорошо едят черви", — пояснила Тихонова.

Специалист отметила, что использование листьев в бане уступает по эффективности хвойным породам, таким как можжевельник или ель. Основная ценность опада заключается именно в агротехнических свойствах.

Правильная подготовка компоста к зиме превращает растительные остатки в "золото" для грядок. Однако покупку такого сырья поштучно агроном назвала "обманом людей", указав на доступность ресурса: достаточно просто выйти в ближайший парк.

"Я этого смысла не понимаю. Для творчества кому-то, гербарии или альбомы делать — так это все есть у нас, вышел из дома и собрал", — добавила эксперт.

Для ускорения естественных процессов садоводы часто применяют проверенные методы получения перегноя, которые не требуют химических добавок. При этом важно соблюдать технологию укладки, чтобы избежать закисания массы. В некоторых случаях неправильная укладка слоев приводит к появлению неприятного запаха вместо удобрения. Чтобы процесс прошел быстрее, дачники используют быстрое компостирование, позволяющее переработать органические отходы в кратчайшие сроки.

По мнению Тихоновой, поделки из сухих листьев недолговечны: они быстро выцветают и накапливают пыль даже под стеклом. В домашних условиях такая флористика быстро превращается в лишний мусор, в то время как на садовом участке она способна принести реальную пользу урожаю.

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