Падалица не мусор: гениальный способ переработать упавшие фрукты — соседи будут спрашивать совет
Щедрый урожай не всегда радует садоводов: в некоторые годы деревья буквально "обстреливают" землю плодами. Для одних хозяев падалица — это ненужный мусор, для других же она становится ценным ресурсом. Ведь упавшие яблоки и груши можно использовать для еды, переработки, кормления животных или даже как удобрение.
Почему деревья сбрасывают плоды
Причин у этого явления несколько. Чаще всего деревья не выдерживают нагрузки из-за обилия завязей. Иногда виновата резкая смена погоды — сильный ветер или похолодание. Болезни и вредители тоже могут стать причиной преждевременного опадания.
Какой бы ни была причина, садоводу важно вовремя убирать падалицу. Иначе она быстро начинает гнить, выделять кислоты и неприятный запах. Такой "ковёр" неизбежно привлекает ос и мух, а также становится источником грибковых инфекций.
Что делать с целыми плодами
Если фрукты упали, но остались крепкими, их можно смело использовать: достаточно срезать подпорченные части.
- Из падалицы получаются отличные заготовки — варенье, компоты, джемы, пастила.
- Яблоки и груши можно высушить или заморозить.
- Излишки легко отдать знакомым, соседям или разместить бесплатное объявление в соцсетях.
Не менее полезный вариант — отдать плоды животным. Лошади, козы, свиньи и коровы с удовольствием включат их в рацион. Многие фермеры и конюшни охотно принимают такие дары.
Если плоды повреждены
Фрукты, сильно испорченные вредителями или болезнями, выбрасывать необязательно. Есть два простых варианта их применения:
- заложить в компост,
- использовать при устройстве тёплых грядок.
В обоих случаях отходы превращаются в ценное удобрение, которое обогатит почву.
Тёплые грядки и падалица
Чтобы снизить риск заражения, плоды перед закладкой обрабатывают: на каждые 10 кг падалицы добавляют около 100 г соды или извести. Подойдут также древесная зола и костная мука.
На дно грядки кладут ветки, щепу и грубую органику, сверху навоз. Затем слоями размещают обработанные фрукты, пересыпая их золой, ботвой или сеном, и засыпают землёй. Для ускорения процесса можно добавить мочевину или биопрепараты ("Байкал ЭМ-1", "Сияние", "Компостин" и др.).
Пока идёт брожение, на грядке можно посеять сидераты, а весной она будет полностью готова для овощей.
Компост как универсальное решение
Если грядки делать не хочется, падалица идеально подходит для компостной кучи. Чтобы процесс шёл быстрее, слои фруктов нужно чередовать с травой, листьями и опилками, периодически перемешивая массу. В итоге даже гнилые яблоки и груши становятся ценным удобрением, вместо того чтобы превращаться в источник проблем.
Три интересных факта
- В старину падалицу активно использовали для приготовления сидра и домашнего уксуса.
- Груши, собранные с земли, лучше подходят для сушки — они становятся более сладкими и ароматными.
- При правильной закладке в компост яблоки и груши перегнивают за 2-3 месяца, ускоряя образование плодородного гумуса.
