Гнилые яблоки могут испортить компост: одна хитрость превращает их в ценное удобрение

Утилизация испорченных яблок в мусорные баки является нерациональной потерей ценного ресурса, подчеркнула садовод. блогер Марина Рыкалина. В беседе с NewsInfo эксперт рассказала о методах переработки падалицы, которые позволяют превратить подгнившие плоды в питательный субстрат для растений.

Для предотвращения размножения грызунов на участке при закладке яблок в почву необходимо соблюдать достаточную глубину траншеи, говорит эксперт. По словам специалиста, важно также избегать формирования слишком плотных слоев органики, чтобы обеспечить доступ кислорода и запустить естественные биологические процессы.

"Если яблоки закапываем, то делаем довольно глубокую яму, чтобы не достали мыши. Не закладываем огромное количество яблок, порционно, чтобы это были процессы разложения, а не гниения", — пояснила Рыкалина.

При добавлении плодов в общую кучу требуется строгое соблюдение технологии чередования материалов. Поскольку яблоки обладают повышенной кислотностью, их нельзя сваливать одной массой. Эффективная последовательность укладки слоев для компоста включает обязательную прослойку из сена, опилок или свежескошенной травы. Между тем, агрономы отмечают, что некоторым культурам крайне полезна кислая подкормка из опавших яблок при условии их правильной подготовки.

Садовод также рекомендует использовать специализированные микробиологические добавки. Препараты на основе бактерий, такие как бокаши, не только ускоряют распад клетчатки, но и обеззараживают массу, подавляя патогенную флору. Это особенно актуально в осенний период, когда проводится финальная подготовка компоста к зиме для сохранения его активности.

"Можно даже их немножечко порубить. Землей посыпаете, обеззараживаете, получаете таким образом бесплатные удобрение. Вывозить на помойку то, что имеет ценность, не стоит", — отметила специалист.

Для тех, кто планирует обновить грядки к следующему сезону, подойдет метод траншейной закладки по краям посадочных площадей. В этом случае даже простая зелень на грядках в сочетании с измельченными плодами сработает как полноценное удобрение. Кроме того, существуют проверенные методы для получения перегноя без применения агрессивной химии, что делает садоводство более экологичным.

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