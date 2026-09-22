Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Переработка садовых отходов
Переработка садовых отходов
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:56

Гнилые яблоки могут испортить компост: одна хитрость превращает их в ценное удобрение

Утилизация испорченных яблок в мусорные баки является нерациональной потерей ценного ресурса, подчеркнула садовод. блогер Марина Рыкалина. В беседе с NewsInfo эксперт рассказала о методах переработки падалицы, которые позволяют превратить подгнившие плоды в питательный субстрат для растений.

Для предотвращения размножения грызунов на участке при закладке яблок в почву необходимо соблюдать достаточную глубину траншеи, говорит эксперт. По словам специалиста, важно также избегать формирования слишком плотных слоев органики, чтобы обеспечить доступ кислорода и запустить естественные биологические процессы.

"Если яблоки закапываем, то делаем довольно глубокую яму, чтобы не достали мыши. Не закладываем огромное количество яблок, порционно, чтобы это были процессы разложения, а не гниения", — пояснила Рыкалина.

При добавлении плодов в общую кучу требуется строгое соблюдение технологии чередования материалов. Поскольку яблоки обладают повышенной кислотностью, их нельзя сваливать одной массой. Эффективная последовательность укладки слоев для компоста включает обязательную прослойку из сена, опилок или свежескошенной травы. Между тем, агрономы отмечают, что некоторым культурам крайне полезна кислая подкормка из опавших яблок при условии их правильной подготовки.

Садовод также рекомендует использовать специализированные микробиологические добавки. Препараты на основе бактерий, такие как бокаши, не только ускоряют распад клетчатки, но и обеззараживают массу, подавляя патогенную флору. Это особенно актуально в осенний период, когда проводится финальная подготовка компоста к зиме для сохранения его активности.

"Можно даже их немножечко порубить. Землей посыпаете, обеззараживаете, получаете таким образом бесплатные удобрение. Вывозить на помойку то, что имеет ценность, не стоит", — отметила специалист.

Для тех, кто планирует обновить грядки к следующему сезону, подойдет метод траншейной закладки по краям посадочных площадей. В этом случае даже простая зелень на грядках в сочетании с измельченными плодами сработает как полноценное удобрение. Кроме того, существуют проверенные методы для получения перегноя без применения агрессивной химии, что делает садоводство более экологичным.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Иван Трухин

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дачники часто откладывают посадку до весны, хотя осенью у саженцев есть преимущество 14.09.2026 в 15:23

Споры о целесообразности осенних работ в саду не утихают, однако знание ключевых нюансов подготовки почвы и защиты саженцев поможет избежать гибели растений.

Читать полностью » Капуста превращается в решето: какие вредители атакуют грядки и как их остановить 13.09.2026 в 18:21

В июле капустные грядки становятся главной мишенью для вредителей, способных за считанные дни уничтожить весь будущий урожай без должного контроля.

Читать полностью » Пять минут у огорода — и корм готов: что собрать курам осенью бесплатно 13.09.2026 в 10:18

Осенью легко поддаться соблазну скормить птице все огородные остатки, но многие привычные овощи и ботва могут стать серьезной угрозой для здоровья несушек.

Читать полностью » Один шаг перед зимой не даст компосту застаиваться: как ускорить разложение органики 12.09.2026 в 13:08

Правильное состояние массы внутри кучи осенью определяет, станет ли органика ценным удобрением к весне или останется лежать мертвым грузом в саду.

Читать полностью » Один раз посадили — и надолго: какие растения могут стать настоящими агрессорами в саду 09.09.2026 в 12:08

Некоторые популярные многолетники способны за один сезон полностью изменить облик участка, вытеснив все культурные растения и начав атаку на постройки.

Читать полностью » Первые заморозки пугают дачников: вот почему спасать цветы и кусты от него пока не стоит 08.09.2026 в 12:05

Агроном Инна Бывальцева рассказала NewsInfo, каким садовым растениями первые осенние заморозки способны нанести ущерб.

Читать полностью » До холодов осталось немного: что обязательно сделать в саду, чтобы растения не ослабли к весне 07.09.2026 в 16:52

Агроном Владимир Викулов назвал NewsInfo особенности подготовки к зиме садовых растений.

Читать полностью » Надоели привычные закрутки? 9 необычных рецептов, которые разнообразят домашние запасы 04.09.2026 в 16:57

Сезон консервации перестал ограничиваться стандартными огурцами, предлагая новые вкусовые сочетания для тех, кто готов экспериментировать на своей кухне.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Белые грибы не подают тайных знаков: вот когда шанс наткнуться на боровики заметно выше
Экономика
Цифровой рубль входит в повседневную жизнь: кому придется уступить место в кошельке
Общество
Квартира выглядит привычно, а мозг уже перегружен: какой бытовой хаос незаметно забирает силы
Авто и мото
Четыре старые покрышки хотели отправить на свалку: в гараже им нашли другое применение
Красота и здоровье
Самостоятельный прием йода вошел в моду: щитовидка может не простить такой профилактики
Авто и мото
90 или 110 км/ч — не всегда лучший режим: как найти свою крейсерскую скорость для дальней дороги
Авто и мото
Автомобили без ОСАГО начнут искать камеры: у системы есть слабое место, которое ударит по водителям
Еда
Два ведра яблок — и ни одной причины снова печь шарлотку: 12 идей на осень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet