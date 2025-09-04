Одна пара сапог — десятки образов: тяжёлая обувь уступила изящным силуэтам

Этой осенью мода словно решила сбросить лишний вес: массивные сапоги и ботинки постепенно уходят на второй план, уступая место изящным, обтекаемым моделям. Уличный стиль Копенгагена, некогда заваленный тяжёлой обувью на грубой подошве, сегодня демонстрирует совсем другой подход — стройные линии и мягкое облегание, которые подчёркивают изысканность образа и при этом помогают уравновесить оверсайз-верх.

Возвращение облегающих силуэтов

После долгого периода популярности брутальных ботинок в тренд вернулись два совершенно противоположных направления. С одной стороны, это "мешковатые" модели, напоминающие нулевые: сапоги с мягкими складками, ботильоны с пиратскими деталями или варианты с меховой отделкой. С другой — гладкие second skin-сапоги, которые сидят на ноге почти как чулок, повторяя форму икры и создавая элегантный, вытянутый силуэт.

Такие модели можно увидеть в коллекциях Toteme, Chloé и Givenchy. Дизайнеры уверены: именно они становятся базой для зимнего гардероба, позволяя носить как пальто прямого кроя, так и пышные юбки.

Новая эстетика сезона

В сезоне осень-зима 2025/2026 сапоги second skin играют ключевую роль. Toteme представили чёрные, серые и кремовые варианты в сочетании с миди-силуэтами, а Сара Бертон в своей дебютной коллекции для Givenchy выбрала модель до середины икры. В обоих случаях обувь не просто завершала наряд, а становилась акцентом, подчеркивая минимализм и изящество.

Интересно, что дизайнеры всё чаще совмещают несовместимое. Миучча Прада, например, в коллекции Miu Miu объединила облегающие сапоги с "мешковатыми" элементами. Высокие кожаные модели с пряжкой сверху мягко драпировались по ноге, создавая винтажный эффект. Прогнозы стилистов однозначны: коричневая версия этих сапог станет фаворитом уличной моды уже этой осенью.

Как носить новые сапоги

Главное правило — не перегружать образ. Если обувь стройная и плотно облегает ногу, остальная часть комплекта должна быть мягкой и расслабленной. Оверсайз-свитера, пальто прямого кроя, широкие рубашки или даже спортивные шорты работают здесь идеально.

Яркий пример показала стилист Габриэлла Карефа-Джонсон на недавнем модном показе в Копенгагене. Она соединила рубашку регби и повседневные шорты с минималистичными сапогами до середины икры. Простота комплекта только усилила эффект игры с пропорциями и доказала, что такие сапоги способны "собрать" даже самый расслабленный образ.

Почему тренд приживётся

Во-первых, новые модели универсальны: они подходят и под деловой костюм, и под романтичное платье. Во-вторых, они помогают сделать акцент на стройности ног, что особенно ценно в образах с тяжёлыми пальто или многослойностью. И наконец, они идеально вписываются в современную моду на минимализм, где каждая деталь продумана и не перегружает визуально.

Осень-зима 2025/2026 станет временем переосмысления обуви. Грубые ботинки ещё не исчезнут совсем, но лидирующие позиции займут тонкие, элегантные сапоги, которые легко адаптируются к любому гардеробу и добавляют образу благородства.