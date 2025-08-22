Осенняя палитра 2025: три секретных оттенка, которые перевернут ваш гардероб — бренды уже раскрыли карты

В сентябре 2025 года мода предлагает новую палитру оттенков, которые станут ключевыми акцентами холодного сезона. От яркого апельсинового до глубокого аметистового и неизменно актуального шоколадного — каждый из этих цветов обещает задать тон гардеробу осени.

Обновление палитры в мире моды всегда означает смену сезона. Если летние оттенки подчеркивали загар и символизировали легкость беззаботных месяцев, то осенние краски приобретают более загадочный и магнетический характер. Эти цвета универсальны: они уместны и днем, и вечером, придавая образам одновременно элегантность и дерзость.

Оранжевый: возвращение страсти

На подиумах сезона "Осень-Зима 2025/26" оранжевый занял особое место. Этот теплый и сияющий цвет дизайнеры используют как символ уверенности и утонченного гламура. В коллекции Saint Laurent его интерпретировали с отсылкой к стилю 1980-х, в Gucci сделали акцент на женственности и смелости, а Miu Miu представили как гармонию между традицией и современностью.

Шоколад: базовый тон нового уровня

Глубокий коричневый в последние месяцы стал полноценной альтернативой черному, закрепившись как универсальная база гардероба. Осенью 2025 года его позиции лишь усиливаются. У Fendi шоколадный окрасит строгие костюмы с приталенными жакетами и миди-юбками, дополненные ботинками и сумками в тон. В коллекции Alberta Ferretti этот оттенок признан одним из ключевых, а у Prada он используется в замшевых и кожаных юбках — как мини, так и макси — в сочетании с белыми блузками и синими топами. На показе Tory Burch шоколадный цвет лег в основу повседневного элегантного стиля.

Аметистовый фиолетовый: загадка и смелость

После легкого сиреневого и романтичного розового на первый план выходит глубокий фиолетовый с аметистовым отливом. Он одновременно таинственный и изысканный, а потому подходит как для деловых ансамблей, так и для вечерних выходов. У Altuzarra этот цвет оживил струящиеся атласные платья, Michael Kors и Carolina Herrera представили его в лаконичных монохромных образах, а на подиумах Alaïa и Ralph Lauren он стал главным акцентом в нарядах для особых ночных событий.

Осень 2025 года обещает быть яркой и насыщенной: оранжевый дарит энергию, шоколадный закрепляет статус классики, а фиолетовый добавляет нотку загадочности. Эти три оттенка становятся ключевыми маркерами стиля нового сезона.