Старость
Старость
Алина Курнявцева Опубликована 22.09.2025 в 22:12

Пожилые стали уязвимее: падения убивают всё чаще, несмотря на развитие медицины

CDC: смертность от падений среди пожилых людей за 30 лет выросла в четыре раза

Падения в пожилом возрасте давно считаются серьёзной угрозой для здоровья, но в последние десятилетия масштабы проблемы приняли тревожные формы. Если раньше их последствия чаще связывали с неизбежностью старения, то сегодня всё больше исследований указывают на то, что рост смертности после падений объясняется не только возрастом, но и другими факторами — от лекарств до особенностей образа жизни.

Когда падение становится смертельно опасным

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только в 2023 году от падений погибло более 41 тысячи американцев старше 65 лет. Особенно уязвимы люди старше 85 лет: уровень смертности в этой группе вырос почти в четыре раза за последние три десятилетия.

При этом травмы от падений редко ограничиваются синяками. Последствия могут быть разрушительными: переломы бедра, черепно-мозговые травмы, хроническая боль, потеря подвижности и необходимость переезда в специализированные учреждения.

Почему цифры растут

Эпидемиолог Томас Фарли считает, что ключевой причиной стало чрезмерное назначение медикаментов.

"Пожилые люди получают усиленное медикаментозное лечение, всё чаще, и с помощью лекарств, которые не подходят для пожилых людей", — сказал эпидемиолог.

Речь идёт о препаратах, влияющих на центральную нервную систему: бензодиазепинах, опиоидах, антидепрессантах и габапентине. Эти лекарства вызывают сонливость, головокружение и напрямую повышают риск падений. Для удобства их объединили в категорию FRID — "препараты, повышающие риск падения".

Другие объяснения

Однако не все эксперты согласны, что именно лекарства стали основной причиной роста смертности. Гериатр и эпидемиолог из Йеля Томас Гилл отмечает, что часть проблемы может крыться в изменении статистики.

"Много лет назад падения считались естественным следствием старения и не имели большого значения", — сказал Гилл.

Ранее смерть фиксировали как следствие хронических болезней, а не падений. Сегодня данные указывают на первопричину точнее, что может искусственно увеличивать статистику.

Кроме того, нынешние 85-летние пациенты более уязвимы: медицина позволяет им жить дольше, но вместе с этим накапливаются заболевания и физические ограничения.

Взгляд со стороны практики

Не все врачи считают, что лекарства назначаются бездумно. По словам гериатра Нила Александера, медики всё лучше понимают опасность FRID.

"Сообщение доставлено. Многие врачи первичной медико-санитарной помощи услышали Евангелие", — отметил Александер.

Назначение опиоидов и бензодиазепинов пожилым людям действительно сократилось за последние годы. Однако выросло применение антидепрессантов и габапентина, что частично компенсировало эту тенденцию.

Попытки изменить ситуацию

Несмотря на десятки программ профилактики, ситуация пока остаётся сложной. В США действуют рекомендации Американского гериатрического общества, а CDC запустил инициативу STEADI, призванную снижать риск падений. Но, как отмечает гериатрический психиатр Донован Мауст, результаты этих мер пока не впечатляют.

"Это плохая проблема, которая, похоже, становится всё хуже", — сказал психиатр.

Что можно сделать

Сейчас внимание специалистов сосредоточено на "отмене назначения" — постепенном отказе от препаратов, вред которых превышает пользу. Сеть исследователей в США разрабатывает рекомендации по снижению дозировок и замене медикаментов на альтернативы.

В обновлённых "Критериях Пива" указываются методы, которые могут заменить опасные лекарства: когнитивно-поведенческая терапия при бессоннице, физиотерапия и упражнения при болях, психологическая помощь при тревожных состояниях.

Гериатр Майкл Стейнман напоминает: многое зависит и от самих пациентов.

"Спросите: "Увеличивают ли какие-либо из моих лекарств риск падений? Есть ли альтернативное лечение?"", — сказал Майкл.

Такие разговоры помогают врачам пересмотреть терапию и снизить вероятность трагических последствий.

Падения остаются одной из главных угроз для здоровья и жизни пожилых людей. И хотя возраст и болезни играют значительную роль, эксперты сходятся во мнении: лекарства тоже вносят весомый вклад. Решение проблемы требует комплексного подхода — от корректировки назначений до изменения самого отношения к лечению в старшем возрасте.

