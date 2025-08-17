Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
осень
осень
© pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:00

Осенняя лень во благо: какие растения обрезать не стоит, если хотите обильное цветение

Какие многолетники нельзя обрезать осенью — рекомендации садоводов

Вопрос обрезки многолетних растений осенью вызывает немало споров среди садоводов. Одни предпочитают уборку до холодов, другие оставляют клумбы нетронутыми до весны. Эксперты отмечают, что решение зависит от конкретных культур, особенностей климата и даже от желания поддержать дикую природу.

Специалисты подчеркивают, что есть растения, которые осенью лучше не трогать. Среди них — эхинацея, алоэ вера, черноглазая рудбекия, седумы и декоративные травы. Их семенные коробочки служат источником питания для птиц зимой, а листья становятся укрытием для насекомых и мелких животных. Кроме того, заснеженные соцветия и фактурные стебли придают саду особый зимний шарм. Поэтому обрезку таких культур рекомендуют отложить до весны, когда перелетные птицы уже улетят, а насекомые пробудятся.

Некоторые многолетники лучше развиваются при весенней обрезке. Так, русский шалфей и азалии чувствуют себя лучше, если их не трогать до тепла. Схожий подход нужен для форзиции и некоторых видов гортензий: они цветут на прошлогодних побегах, и если срезать их осенью, можно лишиться цветения в следующем сезоне. Обрезку стоит откладывать до окончания периода цветения, чтобы растения смогли проявить всю декоративность.

Есть и те культуры, которые садоводы оставляют ради декоративного эффекта. Высокие травы и многолетники с изогнутыми стеблями создают "архитектуру" зимнего сада, делая пейзаж более выразительным. Однако тем, кто предпочитает аккуратный вид, можно выборочно убирать часть растений, сохраняя баланс между порядком и пользой для природы.

Исключением остаются больные экземпляры. Если у многолетников заметны признаки мучнистой росы, грибковых инфекций или других заболеваний, их нужно обрезать и правильно утилизировать. Эксперты советуют использовать продезинфицированные инструменты и собирать поражённые части в отдельные пакеты, а не отправлять их в компост, чтобы патогены не перезимовали в саду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковая шелуха, горчица и нашатырь помогут защитить грядки от личинок майского жука вчера в 23:12

Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Личинки майского жука могут уничтожить урожай. Как простыми способами — от перекопки до луковой шелухи — спасти грядки и защитить растения.

Читать полностью » В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов вчера в 22:08

От герани до лилии мирабель: что меняли и чем делились на первом цветочном обмене Монрепо

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » В парке Монрепо впервые прошёл цветочный обмен с участием садоводов и любителей растений вчера в 21:04

Монрепо утонул в цветах: как фикус с помойки стал звездой праздника

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » Садовые работы в августе: советы по подкормкам, обрезке и посевам вчера в 20:19

Август решает судьбу вашего сада: что нужно сделать, чтобы урожай был рекордным

Август — пик садовых забот: какие работы нельзя откладывать, чтобы сохранить урожай, укрепить растения и подготовить их к зиме.

Читать полностью » Ошибка поверхностного полива приводит к увяданию кустов томатов в августе вчера в 19:39

Поверхностный полив — главная причина гибели томатов в конце сезона

В августе томаты могут внезапно начать вянуть — и виновата всего одна ошибка в поливе. Узнайте, как спасти кусты и продлить урожай до заморозков.

Читать полностью » Садоводы объяснили, какие многолетние растения нужно обрезать осенью, а какие оставить до весны вчера в 18:36

Обрезка осенью может лишить сад цветов — вот какие растения нужно оставить до весны

Обрезать многолетники осенью или дождаться весны? Разбираем, какие растения лучше оставить нетронутыми, а какие нуждаются в обязательной обрезке.

Читать полностью » Кабачкам нужна обрезка листьев для продления плодоношения вчера в 17:12

Соседи удивятся: ваши кабачки будут плодоносить дольше их

Обрезка листьев кабачков — секрет богатого урожая. Узнайте, зачем это делать, как правильно ухаживать и какие приёмы продлят плодоношение до осени.

Читать полностью » Садоводы Калужской области назвали лучшие цветы для бордюра альпинария вчера в 16:07

Альпинарий по-калужски: эти цветы выдержат зиму и украсят сад до осени

Цветы для бордюра альпинария в Калужской области: какие растения выбрать, чтобы они пережили зиму и радовали глаз с весны до осени.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге стал молодежным креативным кластером
Садоводство

Выбор клубники для России: советы эксперта для богатого урожая
Дом

Минимализм в гостиной: личный опыт отказа от лишней техники
СЗФО

В Петербурге хотели запустить реалити-квест в бывшем СИЗО "Кресты"
Питомцы

Исследование UC Davis: домашние кошки чаще выбирают бесплатную еду, а не задачи-головоломки
Авто и мото

Mercedes-Maybach представил лимитированный седан S680 Emerald Isle на автошоу в Монтерее
Красота и здоровье

Менингококковая инфекция: почему так важна вакцинация – мнение врача
Туризм

Сравнение утренних и ночных перелётов для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru