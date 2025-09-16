Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фермерская куртка
Фермерская куртка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:05

Забудьте про сумки и обувь — главный акцент сезона спрятан в куртке

Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп

Осень — это время, когда верхняя одежда перестаёт быть просто защитой от прохлады и дождя, превращаясь в главный акцент образа. Именно куртка или пальто задаёт настроение всему аутфиту, а мода 2025 года открывает перед нами широкий выбор: от лаконичных практичных моделей до эффектных и смелых решений.

Фермерская куртка

Один из ключевых трендов этой осени — простая утилитарная куртка. Прямой крой, накладные карманы и воротник из вельвета или кожи делают её универсальной. Она одинаково хорошо сочетается с джинсами и массивными ботинками, а также способна удивить, если накинуть её поверх лёгкого шелкового платья. Такой контраст выглядит современно и свежо.

Кожаная куртка

Классика, которая не стареет. Осенью 2025-го дизайнеры предлагают расширить горизонты: косухи остаются, но к ним добавляются удлинённые кожаные блейзеры и тренчи из матовой или лаковой кожи. Эти вещи instantly делают образ дороже и собраннее, превращая даже простую базовую комбинацию в стильный выход.

Ветровки: парка и анорак

Эхо 80-90-х снова возвращается в виде лёгких и объёмных ветровок. Анорак из нейлона, особенно укороченный, создаёт динамичный силуэт и хорошо смотрится в спортивных комплектах. Интересно, что объём сверху визуально делает фигуру более изящной. Для тех, кто предпочитает традиционную классику, подойдут парки с утяжкой на талии — практичные и женственные одновременно.

Короткий тренч

Никогда не покидающий моду тренч в этом сезоне представлен в новом прочтении. Длинные модели остаются базой, но всё больше внимания уделяется коротким тренчам и винтажным фасонам в духе 60-х. Это свежая альтернатива привычным силуэтам, которая смотрится особенно выразительно в городских луках.

Верх из драпа

Шерсть всегда ассоциируется с теплом и уютом, и этой осенью дизайнеры делают ставку на драп. Куртки, жакеты и укороченные пальто из плотной шерстяной ткани выглядят респектабельно и дарят комфорт. При выборе стоит отдавать предпочтение моделям с высоким содержанием натуральной шерсти — так одежда не только сохранит тепло, но и прослужит дольше.

Животный принт

Леопард и зебра больше не выглядят слишком дерзко: в 2025-м они официально закрепились в категории "новой классики". Куртка-бомбер или лёгкое пальто с принтом под животное не требует сложных комбинаций — сама по себе вещь становится главным акцентом. Она подчёркивает уверенность и смелость обладательницы, а в то же время добавляет лёгкий налёт игривости.

Плюсы и минусы

Тренд

Плюсы

Минусы

Фермерская куртка

Универсальна, удобна, сочетается с любым стилем

Может показаться излишне простой

Кожаная куртка

Вечная классика, выглядит дорого

Требует ухода, может быть тяжёлой

Ветровка-анорак

Лёгкая, динамичная, подчёркивает фигуру

Сложно вписать в строгие образы

Короткий тренч

Свежо, ретро-настроение

Меньше защищает от холода и дождя

Драп

Тепло, уютно, долговечно

Часто дороже синтетики

Животный принт

Яркий акцент, подчёркивает стиль

Подходит не всем, быстро надоедает

Сравнение моделей

Модель

Где носить

С чем лучше сочетать

Фермерская

Повседневные прогулки, работа

Джинсы, свитеры, ботинки

Кожаная

Вечерние выходы, офис, свидания

Брюки, платья, каблуки

Анорак

Активный отдых, спорт-шик

Джинсы, кроссовки

Короткий тренч

Городские луки

Мини-юбки, сапоги

Драп

Холодная осень, офис

Юбки-карандаш, костюмы

Животный принт

Вечеринки, смелые аутфиты

Монохромная база

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой основной стиль — от классики до спорта.
  2. Составьте список базовых вещей в гардеробе, чтобы понять, какие куртки будут с ними сочетаться.
  3. Для повседневной носки выберите универсальную модель: фермерскую куртку или парку.
  4. Для "выходных" случаев подберите кожаную куртку или тренч.
  5. Добавьте в гардероб хотя бы одну акцентную вещь: куртку с животным принтом или укороченный тренч.
  6. Убедитесь, что ткань качественная: натуральная кожа и шерсть дольше сохраняют форму.

Мифы и правда

  • Миф: животный принт — признак безвкусицы.
  • Правда: сегодня леопард и зебра признаны классикой и активно используются в коллекциях люксовых брендов.
  • Миф: драп всегда слишком тяжёлый.
  • Правда: современные технологии позволяют создавать лёгкие и при этом тёплые шерстяные ткани.

FAQ

Как выбрать универсальную куртку на осень?
Лучше всего подойдёт фермерская куртка- они легко вписываются в любой гардероб.

Что лучше — тренч или драп?
Если нужен акцент на стиль и лёгкость, выбирайте тренч. Для тепла и практичности больше подойдёт драп.

Исторический контекст

  • В 60-е годы культовыми стали укороченные тренчи и яркие плащи.
  • В 80-х на пик популярности вышли парки и анораки.
  • В 90-х кожаные косухи стали символом свободы и протеста.
  • Сегодня все эти элементы возвращаются, но в обновлённом виде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвой куртки из синтетики. Последствие: быстро теряет форму, не держит тепло. Альтернатива: выбрать шерстяной драп или качественную эко-кожу.
  • Ошибка: перебор с принтами. Последствие: образ перегружен. Альтернатива: оставить куртку главным акцентом, а остальное сделать нейтральным.

А что если…

… объединить несколько трендов? Например, выбрать кожаную куртку с животным принтом или фермерскую модель из драпа. Осень 2025 приветствует эксперименты, а значит, можно смело сочетать классику с дерзостью.

