Забудьте про сумки и обувь — главный акцент сезона спрятан в куртке
Осень — это время, когда верхняя одежда перестаёт быть просто защитой от прохлады и дождя, превращаясь в главный акцент образа. Именно куртка или пальто задаёт настроение всему аутфиту, а мода 2025 года открывает перед нами широкий выбор: от лаконичных практичных моделей до эффектных и смелых решений.
Фермерская куртка
Один из ключевых трендов этой осени — простая утилитарная куртка. Прямой крой, накладные карманы и воротник из вельвета или кожи делают её универсальной. Она одинаково хорошо сочетается с джинсами и массивными ботинками, а также способна удивить, если накинуть её поверх лёгкого шелкового платья. Такой контраст выглядит современно и свежо.
Кожаная куртка
Классика, которая не стареет. Осенью 2025-го дизайнеры предлагают расширить горизонты: косухи остаются, но к ним добавляются удлинённые кожаные блейзеры и тренчи из матовой или лаковой кожи. Эти вещи instantly делают образ дороже и собраннее, превращая даже простую базовую комбинацию в стильный выход.
Ветровки: парка и анорак
Эхо 80-90-х снова возвращается в виде лёгких и объёмных ветровок. Анорак из нейлона, особенно укороченный, создаёт динамичный силуэт и хорошо смотрится в спортивных комплектах. Интересно, что объём сверху визуально делает фигуру более изящной. Для тех, кто предпочитает традиционную классику, подойдут парки с утяжкой на талии — практичные и женственные одновременно.
Короткий тренч
Никогда не покидающий моду тренч в этом сезоне представлен в новом прочтении. Длинные модели остаются базой, но всё больше внимания уделяется коротким тренчам и винтажным фасонам в духе 60-х. Это свежая альтернатива привычным силуэтам, которая смотрится особенно выразительно в городских луках.
Верх из драпа
Шерсть всегда ассоциируется с теплом и уютом, и этой осенью дизайнеры делают ставку на драп. Куртки, жакеты и укороченные пальто из плотной шерстяной ткани выглядят респектабельно и дарят комфорт. При выборе стоит отдавать предпочтение моделям с высоким содержанием натуральной шерсти — так одежда не только сохранит тепло, но и прослужит дольше.
Животный принт
Леопард и зебра больше не выглядят слишком дерзко: в 2025-м они официально закрепились в категории "новой классики". Куртка-бомбер или лёгкое пальто с принтом под животное не требует сложных комбинаций — сама по себе вещь становится главным акцентом. Она подчёркивает уверенность и смелость обладательницы, а в то же время добавляет лёгкий налёт игривости.
Плюсы и минусы
|
Тренд
|
Плюсы
|
Минусы
|
Фермерская куртка
|
Универсальна, удобна, сочетается с любым стилем
|
Может показаться излишне простой
|
Кожаная куртка
|
Вечная классика, выглядит дорого
|
Требует ухода, может быть тяжёлой
|
Ветровка-анорак
|
Лёгкая, динамичная, подчёркивает фигуру
|
Сложно вписать в строгие образы
|
Короткий тренч
|
Свежо, ретро-настроение
|
Меньше защищает от холода и дождя
|
Драп
|
Тепло, уютно, долговечно
|
Часто дороже синтетики
|
Животный принт
|
Яркий акцент, подчёркивает стиль
|
Подходит не всем, быстро надоедает
Сравнение моделей
|
Модель
|
Где носить
|
С чем лучше сочетать
|
Фермерская
|
Повседневные прогулки, работа
|
Джинсы, свитеры, ботинки
|
Кожаная
|
Вечерние выходы, офис, свидания
|
Брюки, платья, каблуки
|
Анорак
|
Активный отдых, спорт-шик
|
Джинсы, кроссовки
|
Короткий тренч
|
Городские луки
|
Мини-юбки, сапоги
|
Драп
|
Холодная осень, офис
|
Юбки-карандаш, костюмы
|
Животный принт
|
Вечеринки, смелые аутфиты
|
Монохромная база
Советы шаг за шагом
- Определите свой основной стиль — от классики до спорта.
- Составьте список базовых вещей в гардеробе, чтобы понять, какие куртки будут с ними сочетаться.
- Для повседневной носки выберите универсальную модель: фермерскую куртку или парку.
- Для "выходных" случаев подберите кожаную куртку или тренч.
- Добавьте в гардероб хотя бы одну акцентную вещь: куртку с животным принтом или укороченный тренч.
- Убедитесь, что ткань качественная: натуральная кожа и шерсть дольше сохраняют форму.
Мифы и правда
- Миф: животный принт — признак безвкусицы.
- Правда: сегодня леопард и зебра признаны классикой и активно используются в коллекциях люксовых брендов.
- Миф: драп всегда слишком тяжёлый.
- Правда: современные технологии позволяют создавать лёгкие и при этом тёплые шерстяные ткани.
FAQ
Как выбрать универсальную куртку на осень?
Лучше всего подойдёт фермерская куртка- они легко вписываются в любой гардероб.
Что лучше — тренч или драп?
Если нужен акцент на стиль и лёгкость, выбирайте тренч. Для тепла и практичности больше подойдёт драп.
Исторический контекст
- В 60-е годы культовыми стали укороченные тренчи и яркие плащи.
- В 80-х на пик популярности вышли парки и анораки.
- В 90-х кожаные косухи стали символом свободы и протеста.
- Сегодня все эти элементы возвращаются, но в обновлённом виде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупка дешёвой куртки из синтетики. Последствие: быстро теряет форму, не держит тепло. Альтернатива: выбрать шерстяной драп или качественную эко-кожу.
- Ошибка: перебор с принтами. Последствие: образ перегружен. Альтернатива: оставить куртку главным акцентом, а остальное сделать нейтральным.
А что если…
… объединить несколько трендов? Например, выбрать кожаную куртку с животным принтом или фермерскую модель из драпа. Осень 2025 приветствует эксперименты, а значит, можно смело сочетать классику с дерзостью.
