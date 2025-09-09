Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:10

Осень-2025 диктует моду на ногтях: эти оттенки заменят яркое лето

Модные цвета маникюра осенью 2025: выбирайте от винного красного до дымчатой сливы

Фэшн-индустрия каждый сезон диктует новые правила, и маникюр не остаётся в стороне. После лета, когда преобладали яркие и игривые оттенки, осень 2025-го обещает более глубокую и выразительную палитру. Эти цвета не просто украшают ногти, они задают настроение, отражают характер и подчёркивают индивидуальность.

Винный красный — классика вне времени

Насыщенный винный оттенок вновь занимает ведущие позиции. Он ассоциируется с уютным ужином и бокалом красного вина. Этот цвет одинаково органично смотрится и в вечерних образах, и в повседневных аутфитах. В нём удачно сочетаются женственность и утончённый шик.

Жжёная ржавчина — тепло осенних красок

Сочетание землистого красного и ржаво-оранжевых нот вызывает ассоциации с тёплыми свитерами и мягкими пальто. В матовом или металлическом исполнении такой оттенок смотрится винтажно и элегантно. Он подходит тем, кто ищет баланс между уютом и выразительностью.

Глубокий коричневый — утончённый минимализм

Тёмно-коричневый почти сливается с чёрным, но выглядит мягче и благороднее. Лаконичность оттенка делает его универсальным решением для поклонниц минимализма. С глянцевым покрытием этот цвет способен стать главным акцентом в образе без излишней вычурности.

Молочный белый и розовый — нежность и свежесть

Тем, кто предпочитает лёгкость и простоту, идеально подойдут молочные и пастельно-розовые оттенки. Они выглядят свежо и ухоженно даже без сложного дизайна. Такой маникюр станет универсальным дополнением как к деловому стилю, так и к романтичным нарядам.

Полуночный синий — глубина и элегантность

Насыщенный тёмно-синий напоминает ночное небо и символизирует сдержанную силу. Он подойдёт тем, кто хочет подчеркнуть стиль без лишнего блеска. Такой оттенок легко вписывается в классику, но при этом остаётся современным и выразительным.

Дымчатая слива — романтика и таинственность

Приглушённый сливовый с коричневым подтоном добавляет маникюру загадочности. Этот цвет универсален: он уместен в будничных образах, но при этом легко превращается в акцент на особых мероприятиях.

Тенденции осени 2025

Нынешний сезон показывает, что маникюр перестал быть просто уходовой процедурой. Выбор цвета всё чаще воспринимается как способ самовыражения. Палитра осени разнообразна: от чувственных тёмных до воздушных пастельных. И каждая из них по-своему раскрывает настроение, в котором проходит сезон.

