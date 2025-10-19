Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дождь в саду
Дождь в саду
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:22

Влажность — союзник грибков: как защитить сад в калининградскую осень

В Калининградской области рекомендована обработка сада 1% медным купоросом после листопада

Калининградская область — морской климат, высокая влажность (в среднем ~79%) и много дождливых дней, особенно с сентября по февраль. Осенью усиливаются циклоны, преобладает пасмурная, сырая погода — идеальные условия для спор грибов на листьях, побегах и в опаде.

Главная цель осени — убрать источник инфекции

Большинство опасных возбудителей (парша яблони, монилиозы, пятнистости) зимуют в опавшей листве и неубранных плодах. Поэтому санитария — первее любых "химий". Работает три приёма:

  1. Полное удаление и вынос опавшей листвы и "падалицы" из приствольных кругов. Это доказанно снижает запас инфекции в саду.
  2. Ускорение разложения оставшейся листвы: опрыскайте её раствором мочевины (карбамида) или сульфата цинка — это ускоряет распад и уменьшает зимующий инокулюм парши.
  3. Механическая обработка опада (измельчение, заделка в почву). Чем быстрее лист превратится в "компост", тем меньше шансов у спор перезимовать.

Важно: сильно поражённую листву и мумифицированные плоды лучше не класть в обычный "холодный" компост — многие возбудители там выживают. Или выносите, или компостируйте по горячему режиму.

Когда и чем обрабатывать (после листопада)

В условиях Калининградской области листопад часто растянут; ориентируйтесь на момент, когда опало ~80-90% листьев. По "окну" после листопада допустимы более жёсткие обработки коры и штамбов.

  • Медный купорос 1% по штамбу, скелетным ветвям и по приствольным кругам после листопада — классическая искореняющая обработка против широкого спектра грибов. Официальные рекомендации описывают приготовление именно 1% раствора.
  • Побелка штамбов (по сухой коре, после меди) защищает от спор и зимних ожогов, помогает закрыть микротрещины, где любит селиться грибок.
  • Биофунгициды (Trichoderma spp., Bacillus spp.) по приствольным кругам и мульче — мягкий способ "занять нишу" и подавить патогены; требует системности и соблюдения инструкции по температуре/влажности.

Ещё 7 привычек "антиплесневого" сада для нашего климата

  1. Проветриваем крону. Осенняя санитарная обрезка: удалить загущающие, больные, пересекающиеся ветки. Цель — воздух и свет, чтобы крона быстрее просыхала после мороси. (Снижение влажности кроны — ключ к контролю парши и пятнистостей.)
  2. Чистим кору. Снять отстающие чешуйки, лишайники щёткой, потом — медь и побелка.
  3. Сухие "кольца" вокруг штамбов. На тяжёлых и переувлажняемых почвах Калининградской области сделайте неглубокие канавки-отводы: застой влаги = вспышки серых гнилей. (Принцип уменьшения влагонакопления подтверждён практиками IPM: чем суше лист/поверхность, тем меньше спор прорастает.)
  4. Мульчируем грамотно. Не закапывайте свежий больной опад под толстую мульчу рядом со штамбом; уносите его, а мульчу обновляйте чистой.
  5. Сортируйте урожай. Любые плоды с пятнами и подплесенью — вне хранилища; мумию — в мешок и с участка.
  6. Точность по времени. В нашем регионе дожди часто "смывают" препараты. Планируйте обработки по окну без осадков на 6-12 часов, следите за прогнозом. (Успех фунгицидов зависит от покрытия и погоды.)
  7. Без перегибов с медью. Медные препараты эффективны осенью, но не превращайте их в рутину "каждый месяц": соблюдайте дозы и кратность, чтобы не накапливать медь в почве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Листья хрена вместо химии: простой способ защитить растения от болезней вчера в 21:47
Забудьте про химию! Один настой из хрена избавит грядки от тли и фитофторы

Хрен полезен не только на кухне. Из его листьев можно приготовить удобрение, средство от вредителей и натуральный консервант для овощей. Рассказываем, как применить растение с пользой.

Читать полностью » Когда пора срезать тыкву и где хранить, чтобы она не потеряла вкус вчера в 21:32
Не режь тыкву раньше времени! Эксперты рассказали, когда она действительно созрела

Чтобы тыква сохранилась до весны, важно собрать её вовремя и правильно подготовить к хранению. Как не ошибиться со сроками, сушкой и температурой — в нашей пошаговой инструкции.

Читать полностью » Почему важно оставлять форточку приоткрытой: советы по зимней консервации погреба вчера в 21:16
Если не сделать это осенью — весной из погреба пойдёт плесень и гниль

Подвал — не погреб: только правильно подготовленное помещение сохранит урожай до весны. Рассказываем, как очистить, просушить и обеззаразить хранилище шаг за шагом.

Читать полностью » Никита Чаплин рассказал, как с пользой распорядиться лишними кабачками на даче вчера в 20:41
Куда девать кабачки, если морозилка трещит по швам: советы, о которых никто не говорит

Урожай кабачков снова переполнил кладовку? Рассказываем, как использовать овощ с пользой: от обмена с соседями и кулинарных заготовок до масок и поделок.

Читать полностью » Председатель Союза дачников Подмосковья объяснил, как защитить дом от мороза и сырости вчера в 20:38
Замерзшие трубы и плесень в доме? Эксперт объяснил, как этого избежать

Председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме. Какие ошибки совершают владельцы и как избежать поломок и пожаров.

Читать полностью » В России появится градостроительный план для каждого участка под ИЖС вчера в 20:13
Пахомов рассказал о новых требованиях к индивидуальному строительству

В России могут изменить порядок строительства частных домов. Какие новые правила ждут владельцев участков и зачем вводится градостроительный план для ИЖС.

Читать полностью » Семена тыквы можно собирать только с сортовых плодов, не гибридов — агроном Ольга Кузнецова вчера в 19:29
Семена, что хранят силу солнца: пошаговый способ собрать материал, который точно взойдёт

Хотите выращивать тыкву из своих семян? Узнайте, какие плоды подходят для заготовки, как их правильно сушить и хранить, чтобы весной получить дружные всходы и щедрый урожай.

Читать полностью » Подсеивание восстанавливает густоту газона без перекопки вчера в 19:17
Плеши, желтизна и сорняки — исчезнут сами: про этот секрет подсева газона забывают садоводы

Хотите обновить газон без перекопки? Узнайте, как правильно провести подсев осенью, чтобы весной трава стала густой, ровной и насыщенно зелёной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Избыток минерального порошка делает асфальт хрупким зимой
Культура и шоу-бизнес
TMZ: рэпер Playboi Carti обвинён в нападении на водителя лимузина в штате Юта
Красота и здоровье
Медики предупредили о рисках избыточного употребления грибов
Спорт и фитнес
Танцы снижают уровень стресса и укрепляют мышцы — подтвердили психологи и физиологи
Туризм
Врач Корнилова: ношение линз в перелётах вызывает сухость и раздражение глаз
Дом
Исследование показало, что россияне готовы тратить миллионы на зону отдыха дома
Красота и здоровье
Счётная палата выявила проблемы в финансировании российских больниц
Питомцы
Кинолог: собака приносит мяч хозяину как знак доверия и дружбы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet