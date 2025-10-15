Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка в яркой куртке
Девушка в яркой куртке
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:29

Цвет против серости: как подиумы этой осени вернули моду к жизни

Яркие оттенки вернулись в моду осенью 2025 на подиумах Парижа и Милана

Этой осенью дизайнеры решили громко заявить о себе — и сделали ставку на насыщенные, выразительные оттенки. После нескольких сезонов, где царили минимализм и спокойствие, в моду возвращается энергия цвета. На подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка появилось столько смелых сочетаний, что даже самые сдержанные модницы не устоят перед желанием добавить краски в гардероб.

Палитра сезона: от огня до льда

В коллекциях этого сезона правят огненные красные, вспышки апельсинового, лазурные и лаймовые тона. Их используют не только в летних нарядах — теперь они уверенно занимают место в пальто, трикотаже и аксессуарах. Традиционные серый, коричневый и чёрный становятся фоном, на котором цвет буквально светится.

Prada представила серо-коричневую основу, дополненную принтами в духе 70-х — лайм и юдзу разбавляют сдержанность и добавляют драйва. Saint Laurent и Miu Miu сделали ставку на монохром: тотальные образы в красном и оранжевом доказывают, что насыщенные оттенки могут быть элегантными. Stella McCartney и Calvin Klein предложили малиновый бархат для вечерних выходов, а Louis Vuitton добавил томатно-красный в брюки и шарфы с бантом.

Контрасты и сочетания

Дизайнеры всё чаще используют контраст как главный инструмент. Миучча Прада сочетает лаймовый с чёрным, создавая эффектный баланс, а Tory Burch — с коричневым для утончённости. Розовый остаётся королевой подиумов: от цвета жевательной резинки до балетного кора — он встречается в жаккарде, дениме и даже костюмах.

В новых коллекциях Balenciaga, Gucci и Valentino розовый предстает в вечерних платьях, созданных для красной дорожки. Бирюза и ярко-синий возвращаются как альтернатива классическому синему. Том Форд и Alaïa предлагают длинные платья и комплекты в этих оттенках. Фиолетовый, менее яркий, но не менее эффектный, становится символом уверенности и аристократизма.

Советы шаг за шагом: как носить цвет

  1. Начните с акцента. Юбка ярко-красного оттенка мгновенно освежит образ. Комбинируйте её с бордовым свитером, чёрными мюлями и минималистичной сумкой.
  2. Офис без скуки. Замените белую рубашку на фиолетовую. Сочетайте её с классическими брюками и коричневой замшевой сумкой-тоут. Завершите образ золотыми украшениями.
  3. Вечерний выход. Откажитесь от маленького чёрного платья в пользу полупрозрачной юбки цвета фуксии. Белый топ и туфли на каблуке алого цвета добавят женственности.
  4. Играйте с аксессуарами. Цветной шарф, перчатки или обувь — простой способ добавить выразительности без перегруза.

Главное правило — не пытайтесь сочетать все яркие тона сразу. Один сильный цветовой акцент создаёт стильный и запоминающийся образ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать яркие вещи из разных коллекций без единой палитры.
    Последствие: образ выглядит хаотично и утомляет взгляд.
    Альтернатива: выбирайте три родственных оттенка или используйте контрастную пару — например, оранжевый и фиолетовый.
  • Ошибка: пытаться сочетать насыщенные цвета с броскими аксессуарами.
    Последствие: внимание рассеивается, а одежда выглядит перегруженно.
    Альтернатива: добавляйте нейтральные детали — кожаный ремень, однотонную сумку или украшения из золота.
  • Ошибка: бояться цвета.
    Последствие: стиль теряет индивидуальность.
    Альтернатива: начните с яркого пальто или свитера — и постепенно добавляйте новые тона.

А что если…

А что если вместо привычного чёрного вы выберете глубокий лазурный или бордовый? Такой шаг не только освежит облик, но и добавит уверенности. Цвет способен влиять на настроение, поэтому одежда — отличный инструмент для выражения себя.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Поднимает настроение и делает образ выразительным

Требует внимательности к оттенкам

Выделяет в толпе и усиливает индивидуальность

Может быстро надоесть при избытке

Подходит для любых сезонов и типов внешности

Не все яркие тона совместимы между собой

FAQ

Как выбрать свой оттенок?
Ориентируйтесь на подтон кожи. Тёплым типам подойдут оранжевые и красные, холодным — лазурные и фиолетовые.

Сколько ярких вещей стоит иметь?
Достаточно 2-3 акцентных элементов: пальто, сумка, обувь. Этого хватит для десятков комбинаций.

Что лучше — яркий аксессуар или одежда?
Если вы не уверены, начните с аксессуаров. Цветная сумка или шарф помогут привыкнуть к новым оттенкам.

Мифы и правда

  • Миф: яркие цвета уместны только летом.
    Правда: современные ткани и крои делают их идеальными и для осени, и для зимы.
  • Миф: яркие вещи нельзя носить в офис.
    Правда: при правильных пропорциях — можно. Например, яркий жакет с нейтральными брюками создаст баланс.
  • Миф: цвет утомляет.
    Правда: наоборот, он заряжает энергией. Главное — не перегружать палитру.

3 интересных факта

  1. Согласно исследованиям Института цвета Pantone, 68% покупателей выбирают одежду именно по оттенку, а не по фасону.
  2. В 2025 году основными цветами сезона названы Viva Magenta, Lime Punch и Electric Blue.
  3. Люди, которые носят яркие вещи, чаще описывают себя как энергичных и открытых.

Исторический контекст

Поворот к цвету уже происходил — в 1980-е, когда после экономического спада дизайнеры захотели вернуть жизнерадостность и свободу. Сегодня ситуация повторяется: мода снова становится эмоциональной и терапевтичной, а одежда — способом поддержать себя в переменчивом мире.

