Осенняя доброта
Осенняя доброта
Ксения Заярнюк Опубликована 14.08.2025 в 18:14

Осень 2025 диктует правила: 6 вещей, без которых гардероб будет неполным

Модные тренды осени 2025: джинсы bootcut, кашемир и кружево

Осень 2025 уже маячит за горизонтом, а это значит, что пора готовить гардероб к переменам. Модные дома и стритстайл-иконы уже дали понять: в новом сезоне нас ждёт удачное сочетание громких трендов и вечной классики. Здесь и силуэтные джинсы bootcut, и эффектные ремни, и уютный кашемир, в который захочется завернуться в первый прохладный вечер.

1. Джинсы bootcut — элегантный реверанс 70-м

Лёгкий клёш, высокая посадка, акцент на линии ног — именно такие джинсы займут ключевое место в осеннем гардеробе. В дениме они универсальны: днём — с лёгким гольфом и жакетом oversize, вечером — с блузой и каблуками.

2. Кардиган из кашемира и шёлка — уют с налётом роскоши

Мягкий, лёгкий и тёплый — идеальный спутник для прохладных утр. Такой кардиган станет универсальной базой: его легко надеть поверх платья или комбинировать с джинсами и сапогами.

3. Закрытые балетки — женственность без лишнего

Переход от лета к осени — идеальное время для балеток с закрытым мысом. Коричневая кожа, изящная миндалевидная форма и удобная посадка — они подойдут и к midi-юбке, и к укороченным джинсам.

4. Джемпер в стиле marinière — морская классика с обновлением

Тонкий кашемир, вечная полоска и едва заметный логотип, скрытый в рисунке. Такой свитер объединяет классику и актуальность, легко вписываясь в любой smart casual образ.

5. Ремень с крупной пряжкой — акцент на деталях

В сезоне осень-2025 ремень перестаёт быть просто функциональным аксессуаром. Массивная пряжка, камни или элементы в духе вестерна — и даже простой образ превращается в запоминающийся.

6. Платье или юбка из кружева — прозрачный намёк

Асимметрия, многослойность и лёгкая прозрачность в духе boho chic сделают кружевную юбку главным "романтичным" акцентом сезона. Летом её можно носить с сандалиями, а осенью — с сапогами и кардиганом.

Сочетайте в образах громкие тренды и проверенную классику, и ваш осенний гардероб будет не просто модным, а по-настоящему универсальным.

