Цвета лета — в осеннем гардеробе: стилисты перевернули правила

С наступлением осени, когда дни становятся короче, а воздух ощутимо свежеет, привычка возвращаться к более уютному гардеробу выглядит вполне естественной. Нейтральные оттенки — чёрный, бежевый или классические землистые тона — всегда будут актуальны, но порой им не хватает той энергии, которую приносит начало нового сезона. И здесь на первый план выходит цвет.

Возвращение color blocking

Яркие цветовые сочетания снова становятся главным акцентом. Такой приём не только освежает образ, но и влияет на настроение, добавляя в повседневность динамику и смелость. Дизайнеры предлагают самые эффектные комбинации, которые идеально впишутся в осенний гардероб.

Красный и розовый

Эти два оттенка давно ассоциируются с летом и трендом Sunset, но и в холодное время года они звучат не менее уместно. Трикотажные платья в таких тонах выглядят одновременно женственно и игриво, делая образ лёгким и в то же время выразительным.

Синий и оранжевый

Saint Laurent предложил для офиса необычный тандем: глубокий royal blue и сочный апельсиновый. Такое решение смотрится смело и в то же время элегантно, добавляя в рабочие образы яркости. Этот дуэт обещает стать одним из самых востребованных в первые недели осени.

Лиловый и зелёный

Gucci сделал ставку на неожиданный контраст — сочетание лилового с зелёным. Эти цвета напоминают о природе и в то же время отсылают к фантазии и игре воображения. В итоге получается образ, наполненный энергией и современным шиком, идеально подходящий для ярких, заметных выходов.

Красный и фиолетовый

На показе Miu Miu внимание привлёк эффектный дуэт красного и фиолетового. Несмотря на то что такие оттенки чаще встречаются в летних коллекциях, они отлично вписываются и в зимние комплекты. Чтобы сбалансировать их интенсивность, стилисты советуют сочетать их с бежевыми или шоколадными деталями, а финальный штрих — золотые украшения, придающие нужное сияние.