Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенние трендовые цвета
Осенние трендовые цвета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:45

Цвета лета — в осеннем гардеробе: стилисты перевернули правила

Эксперты моды: оранжевый с розовым остаётся актуальным сочетанием и осенью

С наступлением осени, когда дни становятся короче, а воздух ощутимо свежеет, привычка возвращаться к более уютному гардеробу выглядит вполне естественной. Нейтральные оттенки — чёрный, бежевый или классические землистые тона — всегда будут актуальны, но порой им не хватает той энергии, которую приносит начало нового сезона. И здесь на первый план выходит цвет.

Возвращение color blocking

Яркие цветовые сочетания снова становятся главным акцентом. Такой приём не только освежает образ, но и влияет на настроение, добавляя в повседневность динамику и смелость. Дизайнеры предлагают самые эффектные комбинации, которые идеально впишутся в осенний гардероб.

Красный и розовый

Эти два оттенка давно ассоциируются с летом и трендом Sunset, но и в холодное время года они звучат не менее уместно. Трикотажные платья в таких тонах выглядят одновременно женственно и игриво, делая образ лёгким и в то же время выразительным.

Синий и оранжевый

Saint Laurent предложил для офиса необычный тандем: глубокий royal blue и сочный апельсиновый. Такое решение смотрится смело и в то же время элегантно, добавляя в рабочие образы яркости. Этот дуэт обещает стать одним из самых востребованных в первые недели осени.

Лиловый и зелёный

Gucci сделал ставку на неожиданный контраст — сочетание лилового с зелёным. Эти цвета напоминают о природе и в то же время отсылают к фантазии и игре воображения. В итоге получается образ, наполненный энергией и современным шиком, идеально подходящий для ярких, заметных выходов.

Красный и фиолетовый

На показе Miu Miu внимание привлёк эффектный дуэт красного и фиолетового. Несмотря на то что такие оттенки чаще встречаются в летних коллекциях, они отлично вписываются и в зимние комплекты. Чтобы сбалансировать их интенсивность, стилисты советуют сочетать их с бежевыми или шоколадными деталями, а финальный штрих — золотые украшения, придающие нужное сияние.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Михалёва: белый хлеб – скрытая угроза для здоровья – кому стоит исключить из рациона сегодня в 14:59

Диетолог раскрыла главный подвох белого хлеба: почему его стоит избегать – вот в чём опасность

Врач-эндокринолог Оксана Михалёва не рекомендует употреблять белый хлеб при диабете и ожирении. Он содержит много углеводов, быстро поднимает сахар и способствует набору веса. Альтернатива - цельнозерновой хлеб. Советы диетолога.

Читать полностью » Эндокринолог Оксана Михалева: жёсткие диеты замедляют метаболизм сегодня в 14:19

Калории урезали, а вес стоит? Врачи объяснили, в чём подвох

Строгие диеты не помогают похудеть, а замедляют метаболизм. Врач назвала главные ошибки худеющих и объяснила, как безопасно снижать вес.

Читать полностью » Диетолог Михаил Гинзбург: выбор правильного мяса в пельменях снизит риск заболеваний сегодня в 13:58

Как превратить любимые пельмени в полезное блюдо — простые советы, о которых вы не знали

Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл, как выбрать полезные пельмени: предпочтение курице и индейке, отказ от жарки и контроль соли сохранят здоровье. Советы по приготовлению и составу.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника сегодня в 13:35

Какие сигналы указывают на СРК и когда стоит идти к врачу

Хронический стресс способен вызвать синдром раздражённого кишечника и сопутствующие боли. Врач рассказала, какие симптомы должны насторожить.

Читать полностью » Врач Павлова напомнила, что потеря костной массы начинается уже после 30 лет сегодня в 12:31

Скелет предаёт: как организм разрушает себя изнутри

Кости начинают терять прочность уже после 30 лет. Врач объяснила, какие факторы влияют на их здоровье и как снизить риск остеопороза и переломов.

Читать полностью » Сладкое на диете: диетолог Круглова раскрыла главный секрет – можно ли есть и худеть сегодня в 12:25

Шоколад, булочки и стройная фигура: диетолог назвала допустимую порцию

Эксперт Круглова утверждает: сладкое можно есть даже на диете, но в меру! Узнайте, сколько сахара допустимо и как правильно включать его в рацион.

Читать полностью » Врач предупредила, что злоупотребление лимфодренажным чаем вредит почкам сегодня в 11:27

Как правильно пить лимфодренажный чай, чтобы не навредить организму

Лимфодренажный чай — это не способ "очистить лимфу", а мочегонное средство. Врач рассказала, когда его можно пить и кому категорически противопоказано.

Читать полностью » Фрукты и диабет: какие плоды стоит ограничить в рационе – советы эксперта Юлии Сафроновой сегодня в 11:25

Фруктовая бомба замедленного действия: как виноград, дыня и банан убивают вашу фигуру

Диетолог Юлия Сафронова составила список фруктов с высоким гликемическим индексом. Узнайте, какие плоды следует ограничить в рационе, чтобы избежать резких скачков сахара и сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Иванна Идуш рассказала об упражнениях для сохранения молодости и красоты
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо советует включать выпады для профилактики болей в коленях и пояснице
Наука и технологии

Ученые обнаружили, что нецензурная лексика повышает болевой порог
Садоводство

Экономим время и силы: мульчирование травой – секрет ленивых огородников против сорняков
Красота и здоровье

Эксперты рекомендуют: финики и тыквенные семечки как натуральное средство для сна
Культура и шоу-бизнес

Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова
Авто и мото

Automotive News: доходы глав американских автокомпаний выросли в среднем на 5%
Туризм

АТОР: интерес россиян к отдыху в Иордании вырос в 6,5 раза за год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru