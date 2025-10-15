Он был просто тёплым — а стал символом стиля: кардиганы вернулись в игру

Кардиган — одна из тех вещей, без которых сложно представить современный осенний гардероб. В 2025 году он окончательно перешёл из категории "удобного трикотажа" в базовую составляющую стильного образа. От подиумов до улиц — его носят все, и не зря: кардиган умеет быть и уютным, и эффектным, и подчёркивающе женственным.

Давайте разберёмся, какие модели сейчас в моде и как правильно подобрать вариант под себя.

1. Кардиган на одно плечо

Тренд, начавшийся с подиума Miu Miu, быстро стал повседневной модой. Объёмный кардиган, спущенный с одного плеча, выглядит непринуждённо и в духе "ленивой роскоши". Это тот случай, когда небрежность выглядит дорого.

Чтобы не чувствовать себя слишком открыто, стилисты советуют надевать под низ топ или бралет. Такой приём особенно хорош для вечерних образов или встреч в неформальной обстановке.

2. Укороченный

Кардиганы длиной до тазовой кости делают фигуру визуально пропорциональнее, акцентируя талию. Особенно выигрышно они смотрятся с брюками или джинсами с высокой посадкой.

Укороченные модели можно найти в коллекциях Ralph Lauren и Auralee. Они придают образу собранность и отлично сочетаются с верхней одеждой без излишней многослойности.

3. С воротником

Отложной воротник способен сделать кардиган более элегантным. На подиумах часто мелькают варианты с острыми "рубашечными" краями и мягкими шалевыми линиями.

Но есть нюанс: женщинам с короткой шеей или округлым лицом стоит быть осторожнее. Воротник может зрительно утяжелить верхнюю часть силуэта. В этом случае выбирайте модели с V-образным вырезом или без застёжек.

4. С декором

Не хотите скучать? Тогда ваш выбор — кардиганы с украшениями. Это могут быть вышивка, рюши, декоративные пуговицы или броши.

Simone Rocha и Fendi предлагают варианты, где каждая пуговица — маленькое украшение. Такой декор добавляет женственности и позволяет не использовать аксессуары.

Совет: если боитесь, что украшения быстро выйдут из моды, выбирайте съёмные элементы. Например, значки или броши, которые можно заменить по настроению.

5. Длинный

Кардиган до колена или ниже — настоящий хит сезона. После нескольких лет забвения длинные модели вернулись благодаря Max Mara и Alberta Ferretti.

Главный плюс — универсальность. Их можно носить вместо лёгкого пальто, подпоясав ремнём, или поверх офисного платья. В прохладные дни длинный кардиган легко заменить накидкой в кабинете или дома.

6. С шарфом

Бренды вроде Rowen Rose и Missoni предложили объединить кардиган и шарф в одну вещь. Такой вариант выглядит женственно и практично: шея защищена, а образ кажется завершённым.

Для офиса подойдут тонкие приталенные модели, а для прогулок — объёмные вязаные кардиганы с "встроенным" палантином.

7. Кардиган-жакет

Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть собранно, но без строгости костюма. Кардиган-жакет сочетает мягкость трикотажа и форму пиджака.

Chanel и Emporio Armani показали, что его можно носить и с юбкой-карандаш, и с джинсами. Отличное решение для офиса или встреч, где важен баланс между комфортом и стилем.

8. С принтом

Если базовая палитра надоела, выбирайте кардиганы с рисунками. Это может быть клетка, геометрия, цветы или даже мультяшные мотивы — всё зависит от смелости.

Особенно актуальны орнаменты в скандинавском стиле и узоры "Аргайл". Max Mara и Anna Sui доказали, что даже классика может выглядеть свежо, если добавить цвета и фактуры.

9. Пушистый

Кашемир, мохер, альпака — материалы, которые не только греют, но и создают уютный, почти домашний образ. Да, такие кардиганы могут немного увеличивать объём, зато их не хочется снимать.

CFCL и Gucci показали, как пушистая текстура превращает обычный образ в модный. Главное — сочетать такие вещи с лаконичными низами, чтобы сохранить баланс.

10. Яркий

После минимализма пришло время цвета. Кардиганы в оттенках томатного, кобальтового, оливкового и лимонного теперь не редкость. Они моментально поднимают настроение и делают образ выразительным.

Носите такие модели как акцент — поверх белой рубашки, под тренч или даже с костюмом. Tory Burch и Gucci советуют: чем смелее цвет, тем проще должен быть крой.

Плюсы и минусы популярных моделей