Кладовая витаминов под снегом: что добавить в землю, чтобы ягоды в следующем году стали крупнее в 2 раза

Осенний уход за ягодными кустарниками играет ключевую роль в формировании будущего урожая. После завершения сезона важно уделить внимание обработкам и обрезке, чтобы растения вошли в зиму здоровыми и подготовленными к холодам.

Чем обработать кусты осенью

Смородина и малина чаще всего страдают от грибковых заболеваний, которые проявляются в виде пятен на листьях и ослабляют растение. Так как плодоношение уже завершено, допустимо использовать химические препараты. Для профилактики применяют бордосскую жидкость — смесь медного купороса и извести. Осенью достаточно однопроцентного раствора, которым нужно тщательно обработать все ветки.

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, желательно при отсутствии дождей в ближайшие дни. Если на кустах заметны вредители, через неделю после обработки бордосской жидкостью применяют инсектициды — "Актара", "Искра" или "Фуфанон". Все работы выполняют в защитной одежде и строго по инструкции.

Как обрезать смородину

Приступать к обрезке стоит после опадания листвы, но до наступления сильных морозов. Первым делом проводят санитарную обрезку — удаляют засохшие и повреждённые ветки. Их срезают секатором под основание.

У чёрной смородины дополнительно вырезают все побеги старше 5 лет, а у красной и белой — старше 6 лет. Это необходимо, чтобы кусты хорошо проветривались и не загущались. Для старых растений (старше 10 лет) проводят омолаживающую обрезку: убирают все старые и тёмные ветки под корень, оставляя только молодые побеги.

После обрезки необходимо убрать листву из приствольного круга, взрыхлить землю и внести удобрения. Осенью используют только фосфор и калий — по столовой ложке суперфосфата и сернокислого калия на куст. Дополнительно можно внести 3-4 кг перегноя.

Как обрезать малину

Малину обрезают после опадания листвы, примерно за две недели до устойчивых холодов. При этом учитывают сорт.

У традиционной сортовой малины осенью вырезают все старые побеги, которые уже дали урожай, а также засохшие и повреждённые ветки. В следующем году они всё равно не принесут плодов.

У ремонтантной малины обрезка проводится почти "под ноль" — стебли срезают почти до уровня земли, полностью освобождая почву от старых побегов.

Такая процедура позволяет малине сохранить силы и успешно подготовиться к новому сезону.

Подготовка малины к зиме

В регионах с суровыми зимами побеги пригибают к земле. В более мягком климате эта процедура не обязательна. Работы проводят в октябре, с 1 по 15 число, до наступления устойчивых морозов.

Если пригнуть малину слишком рано, стебли могут подопреть, а позднее пригибание опасно ломкостью побегов. Оптимальная высота пригиба — около 20 см от земли. Побеги одного куста фиксируют к основанию соседнего, равномерно распределяя нагрузку. Для закрепления используют обрезанные ветви. Весной малину возвращают в вертикальное положение.

Правильный осенний уход за смородиной и малиной обеспечивает защиту от болезней и вредителей, стимулирует рост молодых побегов и помогает растениям пережить зиму без потерь. Эти меры напрямую влияют на урожайность и здоровье кустов в следующем сезоне.

Три интересных факта