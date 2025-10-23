Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Духи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:31

Осень пахнет мускусом и кофе: ароматы, которые согревают, но не давят

Мара Думски заявила: гурманские композиции теперь стремятся к натуральности и подлинности

Осень 2025 года обещает стать временем нюансированных ароматов — уютных, теплых, но при этом легких и естественных. Любители гурманских нот могут вздохнуть с облегчением: ваниль, карамель и пралине по-прежнему остаются актуальными, но их подача становится тоньше и утонченнее. Теперь это не откровенно сладкие композиции, а мягкие, бархатистые акценты, уравновешенные древесными и мускусными тонами.

"Люди по-прежнему любят тепло, но они хотят баланса и чего-то, что кажется менее буквальным", — сказала создатель ароматического контента Кэролайн Стерн.

Новая эстетика тепла и уюта

По словам Стерн, осенние ароматы 2025 года становятся более "тактильными" — словно обволакивают кожу и становятся частью повседневного ритуала. Они передают ощущение комфорта без излишней насыщенности. В моду входят "вторые кожи" — парфюмы с мягким мускусом, пудровыми аккордами и деликатной сладостью, которая не доминирует, а лишь подчеркивает индивидуальность.

"Я замечаю много молочного дерева, фиников, ванильного мускуса и нот тонка. Они успокаивающие, теплые и слегка ностальгические, но не слишком сладкие", — добавила Стерн.

Тонка, мускус, древесные акценты и легкая горчинка кофе — главные герои сезона. Эти ингредиенты позволяют создавать более живые и реалистичные композиции, передающие природную теплоту и глубину.

Гурманские мотивы с новой стороны

Традиционные сладкие ароматы с ванилью и карамелью уступают место сложным сочетаниям с "кулинарным" подтекстом. Мара Думски, специалист по ароматам, отмечает, что направление гурманских ароматов теперь стремится к подлинности и натуральности.

"Кофе, кажется, является "этим" ингредиентом сезона, потому что вы можете играть с его горькими гранями", — пояснила Мара Думски.

Кофейные, древесные и слегка дымные ноты формируют мост между теплыми и свежими ароматами. Всё чаще встречаются композиции, вдохновленные природой: запахи влажной земли, осенних листьев, древесной смолы, воздуха после дождя. Такие ароматы не только согревают, но и создают эмоциональное ощущение уюта.

Дизайнер ароматов Диллон Пенья обращает внимание на то, что всё больше людей выбирают парфюмы, передающие ощущение природы, где баланс сохраняется между землей и воздухом, свежестью и теплом. По его словам, это "ароматы, которые рассказывают историю — не громко, а шепотом".

От природы к кулинарии: неожиданные ингредиенты

Современная парфюмерия черпает вдохновение не только из флоры и древесины, но и из кухни. Осенние композиции часто включают акценты овощей, трав и специй. Например, парфюмеры всё чаще используют аккорды клубники или жасмина в сочетании с темными древесными и смолистыми нотами, чтобы продлить их "жизнь" в холодном сезоне.

Такие сочетания создают необычный эффект: аромат становится не просто парфюмом, а чувственным опытом. Он раскрывается слоями, меняя настроение в зависимости от времени суток и температуры тела.

Искусство наслаивания ароматов

Многослойность снова в моде. Сочетание нескольких ароматов позволяет создать уникальную "подпись", отражающую индивидуальность. Этот прием особенно актуален в эпоху минимализма, когда базовые ароматы становятся фоном для личного сочетания нот.

"Я думаю о наслоении ароматов как о кулинарии, потому что вы сочетаете вкусы", — отметила Стерн.

По ее словам, идеальный способ добиться гармонии — объединять теплые, сливочные ароматы с легкими, воздушными. Например, ваниль или амбра могут стать основой, а поверх них наносятся мускусные или цитрусовые акценты. Это создает ощущение объема и глубины, а также помогает аромату дольше держаться на коже.

Для правильного наслоения важно начинать с увлажнения кожи. Масло или бальзам для тела без сильного запаха помогут аромату раскрыться мягче и дольше сохраняться. Стерн советует наносить духи на пульсирующие точки — запястья, шею, коленные впадины. А если хочется создать легкое облако, можно распылить немного парфюма на расческу и провести ею по волосам.

"Мой самый главный совет — всегда наносить аромат на увлажненную кожу, чтобы аромат держался дольше", — подчеркнула Стерн.

Домашние ароматы как продолжение образа

Современная тенденция — не ограничивать использование ароматов только телом. Парфюм становится частью пространства: свечи, ароматические палочки и спреи для текстиля позволяют создавать настроение в доме. Осенние композиции с древесными и смолистыми нотами помогают расслабиться, не перегружая воздух сладостью.

"Наполнить свой дом ароматом так же важно, как и то, что попадает на вашу кожу", — отмечается в отчётах о трендах парфюмерии.

Эта идея перекликается с общим стремлением к сенсорному комфорту: аромат становится способом "заземления" и поддержки эмоционального состояния. Уютная атмосфера теперь создается не только пледом и свечой, но и тонким шлейфом, который вызывает ассоциации с теплом и спокойствием.

Осень как сезон открытий

Мара Думски считает, что нынешняя осень — это не отказ от классики, а её переосмысление.

"Духи осени 2025 года — это не столько о том, что вышло, так как вся классика все еще там. Речь идет скорее о поиске способов добавить новизны и ощущения открытия", — сказала она.

Современные ароматы учат нас не искать абсолютное новшество, а замечать детали. Именно в нюансах проявляется личный стиль. Парфюмерия становится способом самовыражения, где аромат рассказывает о настроении, а не о статусе.

Сравнение: ароматы 2024 vs 2025

Характеристика

Осень 2024

Осень 2025

Основные ноты

Ваниль, пралине, карамель

Мускус, тонка, кофе, древесина

Стиль

Богатый, густой, сладкий

Легкий, уютный, естественный

Концепция

Декаданс и роскошь

Баланс и интимность

Вдохновение

Десерты и гурманика

Природа и текстуры

Подход

Интенсивный шлейф

"Вторая кожа"

FAQ

Как подобрать аромат для осени?
Выбирайте композиции с мягкими древесными и мускусными нотами. Они создают ощущение тепла без излишней тяжести.

Как продлить стойкость парфюма?
Увлажняйте кожу перед нанесением, используйте масла без запаха и наносите духи на пульсирующие точки.

Мифы и правда о парфюмерии

  • Миф: Осенью подходят только тяжелые ароматы.
    Правда: Легкие и мускусные композиции могут звучать не менее уютно.
  • Миф: Смешивать ароматы нельзя.
    Правда: При грамотном подборе наслаивание делает запах глубже и интереснее.
  • Миф: Аромат не влияет на настроение.
    Правда: Правильно подобранный парфюм помогает расслабиться и повысить концентрацию.

3 интересных факта

  1. Ноты кофе впервые начали активно использоваться в нишевой парфюмерии лишь в 2010-х, но именно сейчас они стали массовым трендом.
  2. Мускусные ароматы часто воспринимаются по-разному: для одних — это пудра, для других — чистая кожа.
  3. Влажная древесина и земля — самые востребованные аккорды в осенних композициях последних лет.

