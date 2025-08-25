Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:17

Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела

В Амурской области психиатр скрыл диагноз пациента ради водительских прав

Следственный комитет по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении врача Свободненской больницы. По версии следствия, специалист за денежное вознаграждение внес в медицинские документы заведомо ложные сведения, что позволило пациенту незаконно получить право управления автомобилем.

Что произошло

  • В мае 2022 года житель Амурской области решил оформить водительское удостоверение.
  • Однако он находился на учете у психиатра-нарколога — диагноз, с которым права выдавать нельзя.
  • Через посредника мужчина передал врачу 15 тысяч рублей.
  • Взамен врач внес ложные сведения в меддокументацию, скрыв наличие диагноза.

Что в итоге

Дело расследовано, и материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.
Врача обвиняют сразу по двум статьям:

  • Получение взятки должностным лицом через посредника;
  • Служебный подлог.

