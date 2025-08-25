Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела
Следственный комитет по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении врача Свободненской больницы. По версии следствия, специалист за денежное вознаграждение внес в медицинские документы заведомо ложные сведения, что позволило пациенту незаконно получить право управления автомобилем.
Что произошло
- В мае 2022 года житель Амурской области решил оформить водительское удостоверение.
- Однако он находился на учете у психиатра-нарколога — диагноз, с которым права выдавать нельзя.
- Через посредника мужчина передал врачу 15 тысяч рублей.
- Взамен врач внес ложные сведения в меддокументацию, скрыв наличие диагноза.
Что в итоге
Дело расследовано, и материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.
Врача обвиняют сразу по двум статьям:
- Получение взятки должностным лицом через посредника;
- Служебный подлог.
