Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела

Следственный комитет по Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении врача Свободненской больницы. По версии следствия, специалист за денежное вознаграждение внес в медицинские документы заведомо ложные сведения, что позволило пациенту незаконно получить право управления автомобилем.

Что произошло

В мае 2022 года житель Амурской области решил оформить водительское удостоверение.

Однако он находился на учете у психиатра-нарколога — диагноз, с которым права выдавать нельзя.

Через посредника мужчина передал врачу 15 тысяч рублей.

Взамен врач внес ложные сведения в меддокументацию, скрыв наличие диагноза.

Что в итоге

Дело расследовано, и материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Врача обвиняют сразу по двум статьям: