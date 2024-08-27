Аналитик сообщил об увеличении количества фейков из-за Курской области

После вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа сильно выросло количество фейков, которые созданы с помощью новейших технологий. Такое заявление сделал гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак во время пресс-конференции в ТАСС.
"Мы наблюдали снижение количества фейков, связанных с тематикой СВО до августа, до вторжения ВСУ в Курскую область. После начала вторжения количество фейковой информации кратно возросло", — заявил Табак.
Он подчеркнул, что в последнее время ложная информация стала боле региональной и постепенно уходит с федерального уровня. Также глава АНО "Диалог" добавил, что также увеличилось количество видео, в котором имитируется внешность и голос определенного человека.
По его словам, за последнее время его организации удалось выявить 23 уникальных дипфейка.
Фото: pxhere.com
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