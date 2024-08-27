За ужесточение наказаний: россияне ответили, как они относятся к распространению фейковой информации

Половина опрошенных россиян считают, что меры по борьбе с фейками недостаточны. По данным опроса, 45% респондентов поддержали ужесточение наказаний для тех, кто распространяет дезинформацию, и предложили блокировать источники, занимающиеся этим.
Гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак отметил, что такие меры сложно реализовать, поскольку часто фейки распространяются из-за границы или через неверифицированные источники. Табак также указал, что одним из эффективных методов борьбы может быть фильтрация информации перед публикацией, так как часто дезинформация распространяется через популярные каналы, включая Telegram и СМИ, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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