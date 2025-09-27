Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:01

Дешёвая бутылка оборачивается слепотой и смертью: чем опасен суррогатный алкоголь

Психиатр-нарколог Калюжная предупредила об опасности метанола в суррогатном алкоголе

Несмотря на предупреждения врачей и регулярные проверки, случаи отравлений суррогатным алкоголем продолжают происходить. Часто такие истории заканчиваются трагически, ведь даже современные методы реанимации не всегда помогают. Опасность в том, что под видом обычного спиртного нередко продают опасные смеси, содержащие метанол. Этот технический спирт смертельно токсичен и может привести к слепоте или гибели человека после первой рюмки.

В чём главная угроза

"Главная опасность в том, что на вкус и запах метанол не отличить от этанола", — предупредила психиатр-нарколог Калюжная.

Метанол вызывает сильнейшее отравление: поражаются зрительные нервы, печень, почки и головной мозг. Даже небольшие дозы способны привести к тяжёлым последствиям.

Нелегальное производство алкоголя процветает потому, что метанол стоит дешевле этанола, а риск для подпольных производителей минимален. При этом покупатели, желая сэкономить, подвергают себя смертельной опасности.

Сравнение: легальный и нелегальный алкоголь

Признак Легальный алкоголь Суррогатный алкоголь
Производство Заводы с лицензией, контроль качества Подпольные цеха, отсутствие контроля
Состав Этиловый спирт Метанол или другие технические жидкости
Упаковка Акцизная марка, ровная этикетка Кривая наклейка, отсутствие акциза
Цена Рыночная, стабильная Слишком низкая, подозрительная
Последствия Умеренные при злоупотреблении Отравление, слепота, смерть

Советы шаг за шагом

  1. Покупайте алкоголь только в крупных магазинах и проверенных торговых сетях.

  2. Проверяйте наличие акцизной марки и целостность упаковки.

  3. Обращайте внимание на цену — слишком дешёвое спиртное должно насторожить.

  4. Изучите внешний вид: мутность, осадок или посторонний запах — тревожный сигнал.

  5. Не покупайте алкоголь "на разлив" без документов.

  6. Если после употребления появляются тошнота, резкая слабость или проблемы со зрением — срочно вызывайте скорую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка дешёвого алкоголя с рук → риск смертельного отравления → покупка только в официальных магазинах.

  • Употребление подозрительного напитка "чтобы не пропадало" → повреждение печени и почек → утилизация сомнительного алкоголя.

  • Доверие "знакомым продавцам" без лицензии → метанол под видом водки → сертифицированный алкоголь с акцизом.

  • Игнорирование первых симптомов → потеря зрения или смерть → немедленное обращение за медицинской помощью.

А что если…

А что если алкоголь подарили? Даже в этом случае стоит проверить акциз и упаковку.
А что если напиток выглядит нормально, но стоит подозрительно дёшево? Лучше отказаться — здоровье дороже.
А что если человек всё-таки попробовал и почувствовал себя плохо? Важно срочно обратиться к врачам и не пытаться лечиться самостоятельно.

FAQ

Как выбрать безопасный алкоголь?
Проверять наличие акциза, целостность упаковки и покупать только в магазинах.

Сколько стоит поддельный алкоголь?
Часто в 2-3 раза дешевле легального, что и привлекает покупателей.

Что делать при подозрении на отравление метанолом?
Срочно вызвать скорую помощь, не ждать, пока симптомы пройдут сами.

