Дешёвая бутылка оборачивается слепотой и смертью: чем опасен суррогатный алкоголь

Несмотря на предупреждения врачей и регулярные проверки, случаи отравлений суррогатным алкоголем продолжают происходить. Часто такие истории заканчиваются трагически, ведь даже современные методы реанимации не всегда помогают. Опасность в том, что под видом обычного спиртного нередко продают опасные смеси, содержащие метанол. Этот технический спирт смертельно токсичен и может привести к слепоте или гибели человека после первой рюмки.

В чём главная угроза

"Главная опасность в том, что на вкус и запах метанол не отличить от этанола", — предупредила психиатр-нарколог Калюжная.

Метанол вызывает сильнейшее отравление: поражаются зрительные нервы, печень, почки и головной мозг. Даже небольшие дозы способны привести к тяжёлым последствиям.

Нелегальное производство алкоголя процветает потому, что метанол стоит дешевле этанола, а риск для подпольных производителей минимален. При этом покупатели, желая сэкономить, подвергают себя смертельной опасности.

Сравнение: легальный и нелегальный алкоголь