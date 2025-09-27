Дешёвая бутылка оборачивается слепотой и смертью: чем опасен суррогатный алкоголь
Несмотря на предупреждения врачей и регулярные проверки, случаи отравлений суррогатным алкоголем продолжают происходить. Часто такие истории заканчиваются трагически, ведь даже современные методы реанимации не всегда помогают. Опасность в том, что под видом обычного спиртного нередко продают опасные смеси, содержащие метанол. Этот технический спирт смертельно токсичен и может привести к слепоте или гибели человека после первой рюмки.
В чём главная угроза
"Главная опасность в том, что на вкус и запах метанол не отличить от этанола", — предупредила психиатр-нарколог Калюжная.
Метанол вызывает сильнейшее отравление: поражаются зрительные нервы, печень, почки и головной мозг. Даже небольшие дозы способны привести к тяжёлым последствиям.
Нелегальное производство алкоголя процветает потому, что метанол стоит дешевле этанола, а риск для подпольных производителей минимален. При этом покупатели, желая сэкономить, подвергают себя смертельной опасности.
Сравнение: легальный и нелегальный алкоголь
|Признак
|Легальный алкоголь
|Суррогатный алкоголь
|Производство
|Заводы с лицензией, контроль качества
|Подпольные цеха, отсутствие контроля
|Состав
|Этиловый спирт
|Метанол или другие технические жидкости
|Упаковка
|Акцизная марка, ровная этикетка
|Кривая наклейка, отсутствие акциза
|Цена
|Рыночная, стабильная
|Слишком низкая, подозрительная
|Последствия
|Умеренные при злоупотреблении
|Отравление, слепота, смерть
Советы шаг за шагом
-
Покупайте алкоголь только в крупных магазинах и проверенных торговых сетях.
-
Проверяйте наличие акцизной марки и целостность упаковки.
-
Обращайте внимание на цену — слишком дешёвое спиртное должно насторожить.
-
Изучите внешний вид: мутность, осадок или посторонний запах — тревожный сигнал.
-
Не покупайте алкоголь "на разлив" без документов.
-
Если после употребления появляются тошнота, резкая слабость или проблемы со зрением — срочно вызывайте скорую.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка дешёвого алкоголя с рук → риск смертельного отравления → покупка только в официальных магазинах.
-
Употребление подозрительного напитка "чтобы не пропадало" → повреждение печени и почек → утилизация сомнительного алкоголя.
-
Доверие "знакомым продавцам" без лицензии → метанол под видом водки → сертифицированный алкоголь с акцизом.
-
Игнорирование первых симптомов → потеря зрения или смерть → немедленное обращение за медицинской помощью.
А что если…
А что если алкоголь подарили? Даже в этом случае стоит проверить акциз и упаковку.
А что если напиток выглядит нормально, но стоит подозрительно дёшево? Лучше отказаться — здоровье дороже.
А что если человек всё-таки попробовал и почувствовал себя плохо? Важно срочно обратиться к врачам и не пытаться лечиться самостоятельно.
FAQ
Как выбрать безопасный алкоголь?
Проверять наличие акциза, целостность упаковки и покупать только в магазинах.
Сколько стоит поддельный алкоголь?
Часто в 2-3 раза дешевле легального, что и привлекает покупателей.
Что делать при подозрении на отравление метанолом?
Срочно вызвать скорую помощь, не ждать, пока симптомы пройдут сами.
