Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки на клавиатуре
Руки на клавиатуре
© unsplash.com by Jozsef Hocza is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:23

Переустановка Windows не поможет: вредоносное ПО уже крадёт данные — вот как этого избежать

Мошенники крадут данные через поддельные обновления Windows — ГУ МВД

Фальшивые "обновления Windows" снова стали инструментом кражи данных — мошенники делают ставку на доверие к привычному системному интерфейсу и страх пользователя пропустить важное обновление. Схема рассчитана на владельцев компьютеров, которым показывают убедительные окна с предупреждениями и таймерами, подталкивающие к поспешным действиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как устроена схема с поддельными обновлениями

По данным ведомства, злоумышленники рассылают поддельные сообщения о необходимости обновить операционную систему Windows. Внешне такие уведомления выглядят правдоподобно: преступники создают реалистичные окна, которые имитируют официальный интерфейс Microsoft. В "окнах" могут появляться таймеры обратного отсчёта и предупреждения, усиливающие ощущение срочности.

Смысл приёма в том, чтобы вынудить человека действовать автоматически — нажать на кнопку "обновить" или "подтвердить", не проверяя источник. Подмена визуальных элементов помогает мошенникам обойти базовую настороженность: пользователь видит знакомую стилистику и воспринимает происходящее как системную операцию. В результате человек сам делает шаг навстречу атаке.

Что именно пытаются украсть и чем это грозит

Цель аферистов — заставить пользователя перейти по вредоносной ссылке. После этого жертву могут попросить ввести данные или скачать файл, который на деле окажется вредоносным. В таких сценариях риск заключается не только в утечке паролей, но и в заражении компьютера программами, которые способны собирать информацию и контролировать действия пользователя.

В пресс-службе подчёркивают, что обновление операционной системы должно выполняться только штатными средствами. Речь идёт о разделе "Параметры" и "Центре обновления Windows" в настройках компьютера. Любые сообщения, предлагающие "обновиться" через сторонние ссылки или архивы, в ведомстве рассматривают как потенциально опасные.

Что делать, если появилось подозрительное окно

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подобных сообщений. Также не следует вводить пароли и скачивать "обновления" в виде архивов или файлов, если их происхождение вызывает сомнения. Чем меньше действий совершает пользователь в момент атаки, тем выше шанс избежать потерь.

Если на экране уже появилось подозрительное окно, первым шагом называют отключение интернет-соединения. Затем рекомендуется провести полную проверку системы антивирусом, чтобы выявить возможное заражение или попытку установки вредоносного ПО. Такой порядок действий помогает остановить передачу данных и снизить риск дальнейшего вмешательства в работу компьютера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Конференция по цифровым международным отношениям пройдёт в Москве — министр Лавров 12.12.2025 в 14:25
Мир уходит в цифру, но ставка сделана на человека: в Москве обсудят будущее международных отношений

В Москве пройдёт конференция о цифровых международных отношениях: эксперты обсудят влияние технологий и роль человека в мире стремительных цифровых изменений.

Читать полностью » Искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти на рынке — PRO Hi-Tech 12.12.2025 в 8:53
ИИ съедает всю память: почему производители не успевают за спросом и когда ждать облегчения на рынке

Эксперты спорят с "теорией складов" и называют неожиданный триггер дефицита DRAM. Почему рынок может ударить по ценам ближе к 2026-му?

Читать полностью » ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг 12.12.2025 в 8:46
ИИ способен уничтожить нас как вид: последнее предупреждение гения, которое все проигнорировали

Хокинг видел угрозы не только в войне и климате: его тревожили ИИ и "сверхлюди". Почему он связывал выживание с космосом?

Читать полностью » Опрос показал недооценку сотрудниками вирусов и фишинга — ТАСС 12.12.2025 в 8:22
Киберопасности под сомнением: половина работников считает угрозы преувеличенными — и напрасно

Исследование показало, что сотрудники российских компаний недооценивают многие киберугрозы и нередко скептически относятся к рекомендациям специалистов по безопасности.

Читать полностью » Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков 08.12.2025 в 13:35
Пакет против пластика: какой пакет в магазине на самом деле стоит выбирать

Эколог Андрей Пешков пояснил NewsInfo, почему бумажные пакеты экологичнее пластиковых.

Читать полностью » Православный мессенджер Зосима выйдет в первой половине 2026 года — Агапов 06.12.2025 в 7:57
Секретный проект раскрыт: Зосима выйдет в 2026-м и обещает стать главным духовным каналом

Православный мессенджер "Зосима" готовят к публичному запуску в 2026-м: тест уже прошли тысячи пользователей, а дальше всё решит масштабирование.

Читать полностью » Конфликт приложений может замедлять работу гаджета — IT-эксперт Муртазин 05.12.2025 в 13:34
Когда телефон живет своей жизнью: из-за этих процессов гаджет начинает тормозить

Аналитик Эльдар Муртазин объяснил NewsInfo почему телефон может перегреваться и "тормозить".

Читать полностью » Pokemon TCG Pocket признана лучшей игрой для iPhone — App Store Awards 2025 05.12.2025 в 13:25
Игры и приложения года раскрыты: пользователи не ожидали такого расклада от Apple

Премия App Store Awards 2025 изменила расстановку сил между крупными студиями и независимыми разработчиками, показав неожиданные приоритеты индустрии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Происшествия
Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Экономика
Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев
Экономика
Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet