Рис, сыр и кусочек лосося — получается закуска, которая улетает со стола первой

Кулинарные хиты иногда рождаются из самых простых идей. Фальшивые суши — именно такой случай: всего три основных ингредиента превращаются в изысканное угощение, которое легко готовить и приятно подавать на праздничный стол.

Эта закуска особенно хороша тем, что её удобно есть руками — без палочек, ножей и вилок. Достаточно одного укуса, чтобы почувствовать гармонию вкусов.

Универсальный рецепт с вариациями

Впервые фальшивые суши были приготовлены на рождественский ужин с копчёным лососем, и именно тогда закуска стала настоящей сенсацией в социальных сетях.

Но рецепт можно адаптировать:

заменить рыбу на обжаренные кабачки для вегетарианцев;

добавить креветки, как в кулинарной книге «Попробуйте, это очень вкусно!»;

поэкспериментировать с орехами и специями для придания пикантности.

Что понадобится

200 г риса

250 г плавленого сыра

100 г копчёного лосося

соль и перец по вкусу

зёрна фисташек

розовый перец

чёрный кунжут

Пошаговое приготовление