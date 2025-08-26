Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Блюдо японского ресторана в Канаде
Блюдо японского ресторана в Канаде
© Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Рис, сыр и кусочек лосося — получается закуска, которая улетает со стола первой

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой

Кулинарные хиты иногда рождаются из самых простых идей. Фальшивые суши — именно такой случай: всего три основных ингредиента превращаются в изысканное угощение, которое легко готовить и приятно подавать на праздничный стол.

Эта закуска особенно хороша тем, что её удобно есть руками — без палочек, ножей и вилок. Достаточно одного укуса, чтобы почувствовать гармонию вкусов.

Универсальный рецепт с вариациями

Впервые фальшивые суши были приготовлены на рождественский ужин с копчёным лососем, и именно тогда закуска стала настоящей сенсацией в социальных сетях.

Но рецепт можно адаптировать:

  • заменить рыбу на обжаренные кабачки для вегетарианцев;
  • добавить креветки, как в кулинарной книге «Попробуйте, это очень вкусно!»;
  • поэкспериментировать с орехами и специями для придания пикантности.

Что понадобится

  • 200 г риса
  • 250 г плавленого сыра
  • 100 г копчёного лосося
  • соль и перец по вкусу
  • зёрна фисташек
  • розовый перец
  • чёрный кунжут

Пошаговое приготовление

  • Подготовка риса. Отварите его в подсоленной воде или используйте метод впитывания, накрыв крышкой до полного исчезновения жидкости. Дайте рису полностью остыть.
  • Соединение с сыром. Добавьте к рису плавленый сыр и тщательно перемешайте.
  • Формирование. Скатайте шарики по 30 г, расплющите их, положите внутрь кусочек лосося и снова сформируйте шар мокрыми руками.
  • Украшение. Сверху можно выложить тонкую полоску лосося, присыпать кунжутом, рублеными фисташками или розовым перцем.
  • Финальный штрих. Перед подачей уберите в холодильник на пару часов, накрыв пищевой плёнкой, чтобы сыр не подсох.

