Рис, сыр и кусочек лосося — получается закуска, которая улетает со стола первой
Кулинарные хиты иногда рождаются из самых простых идей. Фальшивые суши — именно такой случай: всего три основных ингредиента превращаются в изысканное угощение, которое легко готовить и приятно подавать на праздничный стол.
Эта закуска особенно хороша тем, что её удобно есть руками — без палочек, ножей и вилок. Достаточно одного укуса, чтобы почувствовать гармонию вкусов.
Универсальный рецепт с вариациями
Впервые фальшивые суши были приготовлены на рождественский ужин с копчёным лососем, и именно тогда закуска стала настоящей сенсацией в социальных сетях.
Но рецепт можно адаптировать:
- заменить рыбу на обжаренные кабачки для вегетарианцев;
- добавить креветки, как в кулинарной книге «Попробуйте, это очень вкусно!»;
- поэкспериментировать с орехами и специями для придания пикантности.
Что понадобится
- 200 г риса
- 250 г плавленого сыра
- 100 г копчёного лосося
- соль и перец по вкусу
- зёрна фисташек
- розовый перец
- чёрный кунжут
Пошаговое приготовление
- Подготовка риса. Отварите его в подсоленной воде или используйте метод впитывания, накрыв крышкой до полного исчезновения жидкости. Дайте рису полностью остыть.
- Соединение с сыром. Добавьте к рису плавленый сыр и тщательно перемешайте.
- Формирование. Скатайте шарики по 30 г, расплющите их, положите внутрь кусочек лосося и снова сформируйте шар мокрыми руками.
- Украшение. Сверху можно выложить тонкую полоску лосося, присыпать кунжутом, рублеными фисташками или розовым перцем.
- Финальный штрих. Перед подачей уберите в холодильник на пару часов, накрыв пищевой плёнкой, чтобы сыр не подсох.
