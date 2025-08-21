Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by kaboompics
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Отзывы и рецензии не спасли: десятки журналов захлестнула волна липовых статей

Исследователи Северо-Западного университета выявили массовые фальшивые статьи в PLOS ONE

В науке разгорается новый скандал. Группы мошенников выстроили целую систему — от авторов и редакторов до издателей — и заполнили профессиональные журналы фальшивыми статьями.

К такому выводу пришли исследователи под руководством Риза Ричардсона, специалиста по качеству научной работы из Северо-Западного университета. Их работа, опубликованная в Proceedings of the National Academy of Sciences, вскрыла сговор между редакторами и авторами, позволивший проникнуть в академическую среду сотням фиктивных исследований.

"Это уже превратилось в индустрию", — предупреждают учёные.

Центр внимания: PLOS ONE и проблемные редакторы

Особое внимание исследователи уделили журналу PLOS ONE, который с 2006 года называют "мегажурналом" из-за огромного количества публикаций. Его открытая модель работы позволила команде проследить связи между редакторами и авторами.

Учёные начали с анализа статей, отозванных или подвергнутых критике на PubPeer. Выяснилось, что 33 редактора оказались связаны с десятками сомнительных публикаций. Для одного из них статистика и вовсе ошеломляет: из 79 статей, которые он пропустил через рецензию, 49 впоследствии пришлось отозвать.

В общей сложности исследователи изучили 1,3% публикаций журнала к 2024 году — и обнаружили тревожную закономерность. Редакторы часто рецензировали работы коллег или даже сотрудников самого PLOS ONE, а число пересечений между ними и одними и теми же авторами оказалось подозрительно высоким.

Деньги или дружба?

По словам Ричардсона, прямые взятки — лишь одно из возможных объяснений.

"Возможно, также существуют неформальные соглашения между коллегами", — отметил он в комментарии журналу Science.

Команда выявила схожие схемы в десятках журналов издательства Hindawi, которое давно критикуют за публикацию статей без должного рецензирования.

Масштабы проблемы

Схожие скандалы вспыхивают и в других издательствах. Этим летом портал Retraction Watch сообщил, что Frontiers отозвал 122 статьи, обнаружив сеть редакторов и авторов с незаявленными конфликтами интересов. В этой группе состояло 35 человек, а общее количество опубликованных ими работ перевалило за 4000.

Компания уже заявила о готовности поделиться результатами расследования с другими издателями.

"Публикуйся или погибай"

Редакция PLOS ONE признала наличие проблемы и отметила, что открытая модель работы делает её особенно заметной. В самом журнале уверены: речь идёт не об одном издании, а о системной болезни научной сферы.

Эксперты напоминают, что давление на исследователей лишь усиливается: академическая карьера напрямую зависит от числа публикаций. Эту ситуацию описывает англоязычная пословица publish or perish — "публикуйся или погибай".

Не исключено, что в распространении фальшивых статей задействованы посредники. Одним из таких, по данным расследования, может быть индийское агентство Academic Research and Development Association (ARDA), которое берёт от 250 до 500 долларов за "содействие" в публикации. Формально эта деятельность не нарушает законы, но фактически подрывает доверие к науке.

И если раньше сговор редакторов и авторов был лишь предметом слухов, то сегодня исследователи предъявили весомые доказательства. И это ставит под сомнение не только отдельные статьи, но и саму систему академической репутации.

