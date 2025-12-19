Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:06

Скандал с французами на Пхукете: как подделка фото может обернуться уголовным делом

Французские туристы на Пхукете использовали ИИ для фальшивых отзывов — Турпром

Французские туристы, отдыхавшие на Пхукете, оказались в центре громкого скандала, обвиняясь в мошенничестве. Они использовали искусственный интеллект (ИИ) для редактирования фотографий с морской прогулки с целью получить возврат средств, представив свой отдых в негативном свете. Этот инцидент вызвал бурю эмоций среди местных жителей и туристической индустрии Таиланда, а также привлек внимание к проблемам с фальшивыми отзывами и новыми схемами мошенничества, пишет "Турпром".

Скандальные фото и фальшивые претензии

Согласно информации, группа французских туристов приобрела морскую прогулку на Пхукете и во время поездки фотографировала судно, как снаружи, так и внутри. После этого они отредактировали фотографии с помощью ИИ, чтобы представить лодку старой, грязной и неухоженной. На отредактированных снимках можно было увидеть поврежденную надувную горку, грязный туалет и разбросанный мусор. Эти изображения были использованы для подачи жалобы с требованием возврата денег от туристического агентства.

Однако, как отметили пользователи соцсетей, на одной из фотографий, сделанных в рамках той же поездки, французы наслаждаются отдыхом на лодке, что противоречит их заявлениям о плохом обслуживании. Несмотря на это, официальная информация о том, как оператор лодки или туристическое агентство отреагировали на запрос о возврате средств, пока не поступала.

Гнев тайского сообщества

Этот инцидент вызвал возмущение среди тайских пользователей интернета, многие из которых призвали к юридическим мерам против туристов, утверждая, что их поведение наносит ущерб репутации туристической индустрии Пхукета. В комментариях к посту также были опубликованы истории других тайских предпринимателей, пострадавших от недовольных французов, которые, по их словам, требовали возврата денег, несмотря на соответствие услуг заявленным характеристикам.

Негативные отзывы и юридические последствия

Туризм в Таиланде сталкивается с новым вызовом: негативные отзывы, особенно если они содержат заведомо ложную информацию, могут привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовную ответственность. В стране действует строгий закон о клевете, который предусматривает штрафы и тюремное заключение за распространение ложных сведений, наносящих ущерб репутации.

Для российских туристов это важное предупреждение. Важно помнить, что в Таиланде крайне ценится гармония и уважение, а публичная критика может восприниматься как проявление неуважения. Туристам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при размещении негативных отзывов и убедиться в достоверности информации, прежде чем делиться ею в интернете.

Как избежать проблем с законом

Туристы, собирающиеся в Таиланд, должны быть осведомлены о местных законах и учитывать последствия, которые могут возникнуть из-за ложных обвинений или искаженной информации. Важно следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Будьте вежливы и корректны в выражении своих претензий.

  2. Собирайте доказательства перед размещением негативного отзыва (фотографии, чеки и т. д.).

  3. Прежде чем писать отзыв, попытайтесь связаться с администратором отеля или ресторана и обсудить возникшие проблемы.

  4. Помните о юридических последствиях для себя и других, прежде чем публиковать информацию, которая может повредить чьей-либо репутации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карты Мир заработали для оплаты услуг в отеле на Мальдивах — SHOT сегодня в 8:15
Наконец без лишних нервов: на Мальдивах туристы смогли расплатиться картой Мир

Российские туристы сообщили, что на Мальдивах начали принимать карты "Мир", но официального подтверждения от властей страны пока нет.

Читать полностью » Турция лидирует по бронированию отелей осенью у россиян — OneTwoTrip сегодня в 7:40
Турция, Таиланд или ОАЭ? Раскрываем, куда россияне едут в каждый сезон и почему

OneTwoTrip выяснил, где россияне чаще бронировали отели осенью и какой сезон оказался самым "горячим" по заказам. Итоги удивили.

Читать полностью » Туристы уехали из Пицунды из-за столовой в кинотеатре Парус — Prokazan сегодня в 7:37
Это не отдых, а испытание на прочность: туристы предупредили о главной проблеме Пицунды

Туристы уехали из Пицунды раньше срока после визита в местную столовую и поисков альтернатив. Что именно испортило впечатление от отдыха?

Читать полностью » Под рынком Смитфилд обнаружили подземные хранилища XIX века — Time Out сегодня в 6:49
Рабочие спустились в подвал рынка Смитфилд — и попали в забытый мир XIX века

Под рынком Смитфилд в Лондоне нашли забытые викторианские хранилища. Как они изменят новый Лондонский музей и что увидят посетители в 2026 году.

Читать полностью » Сплав по реке требует физической подготовки и обязательного инструктажа перед выходом — сегодня в 2:47
Новички часто этого не понимают: что может пойти не так во время сплава

Сплав по реке выглядит лёгким приключением, но за яркими лодками скрываются строгие правила. Как подготовиться, избежать рисков и сделать водный поход безопасным.

Читать полностью » Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений в 2026 году — Trip.com вчера в 22:17
Чемоданы повернули на Восток: 2026 год изменит направление глобальных поездок

Куда поедут туристы в 2026 году и почему Азия выходит в лидеры? Аналитики назвали новые направления, форматы отдыха и ключевые привычки путешественников.

Читать полностью » Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности вчера в 21:13
Хотели новогоднюю сказку — получили спокойный ужин: чем Египет удивляет в ночь на 1 января

Праздничная атмосфера Египта на Новый год имеет свои особенности: курорты оживляют отели, но городская жизнь проходит спокойно, без массовых гуляний и фейерверков.

Читать полностью » На побережьях Испании с 1 января 2026 ужесточат стоянки автодомов вчера в 17:44
Поехали к морю на автодоме — а там сюрприз: в этой стране ночёвка может дорого обойтись

С 1 января 2026 года в Испании ожидаются строгие правила для автодомов. Узнайте, как это повлияет на автотуристов и какие штрафы грозят за нарушения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Мир
Россия и Эстония обсуждают инцидент с пограничниками на реке Нарва — посольство РФ
Питомцы
Самка белого медведя усыновила чужого детёныша — The Guardian
Мир
Турция надеется на гибкость России по вопросу С-400 — политолог Айдын Сезер
Мир
Болгарская партия предлагает отменить решение о кредите Украине
Наука
Ученые обнаружили захоронения 32 казненных в эпоху Реформации — INRAP
Красота и здоровье
Учёт социальных факторов может помочь замедлить старение сердца — Mayo Clinic
Общество
Билеты на новогоднее ночное катание на ГУМ-катке почти раскупили
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet