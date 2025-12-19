Скандал с французами на Пхукете: как подделка фото может обернуться уголовным делом

Французские туристы, отдыхавшие на Пхукете, оказались в центре громкого скандала, обвиняясь в мошенничестве. Они использовали искусственный интеллект (ИИ) для редактирования фотографий с морской прогулки с целью получить возврат средств, представив свой отдых в негативном свете. Этот инцидент вызвал бурю эмоций среди местных жителей и туристической индустрии Таиланда, а также привлек внимание к проблемам с фальшивыми отзывами и новыми схемами мошенничества, пишет "Турпром".

Скандальные фото и фальшивые претензии

Согласно информации, группа французских туристов приобрела морскую прогулку на Пхукете и во время поездки фотографировала судно, как снаружи, так и внутри. После этого они отредактировали фотографии с помощью ИИ, чтобы представить лодку старой, грязной и неухоженной. На отредактированных снимках можно было увидеть поврежденную надувную горку, грязный туалет и разбросанный мусор. Эти изображения были использованы для подачи жалобы с требованием возврата денег от туристического агентства.

Однако, как отметили пользователи соцсетей, на одной из фотографий, сделанных в рамках той же поездки, французы наслаждаются отдыхом на лодке, что противоречит их заявлениям о плохом обслуживании. Несмотря на это, официальная информация о том, как оператор лодки или туристическое агентство отреагировали на запрос о возврате средств, пока не поступала.

Гнев тайского сообщества

Этот инцидент вызвал возмущение среди тайских пользователей интернета, многие из которых призвали к юридическим мерам против туристов, утверждая, что их поведение наносит ущерб репутации туристической индустрии Пхукета. В комментариях к посту также были опубликованы истории других тайских предпринимателей, пострадавших от недовольных французов, которые, по их словам, требовали возврата денег, несмотря на соответствие услуг заявленным характеристикам.

Негативные отзывы и юридические последствия

Туризм в Таиланде сталкивается с новым вызовом: негативные отзывы, особенно если они содержат заведомо ложную информацию, могут привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовную ответственность. В стране действует строгий закон о клевете, который предусматривает штрафы и тюремное заключение за распространение ложных сведений, наносящих ущерб репутации.

Для российских туристов это важное предупреждение. Важно помнить, что в Таиланде крайне ценится гармония и уважение, а публичная критика может восприниматься как проявление неуважения. Туристам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при размещении негативных отзывов и убедиться в достоверности информации, прежде чем делиться ею в интернете.

Как избежать проблем с законом

Туристы, собирающиеся в Таиланд, должны быть осведомлены о местных законах и учитывать последствия, которые могут возникнуть из-за ложных обвинений или искаженной информации. Важно следовать нескольким простым рекомендациям: