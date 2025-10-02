Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:11

90 гостей на метре квадратном: челябинка устроила фиктивное общежитие

Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД

Полтора года жительница Челябинска незаконно регистрировала в своей квартире иностранных граждан. За это время она успела "прописать" 90 мигрантов, которые фактически никогда там не проживали.

Детали дела

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, схема действовала с февраля 2024 по август 2025 года.

"Подозреваемая осуществила 52 факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Островского в Челябинске. Женщина прописала в своей квартире 90 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры", — сообщили в ведомстве.

Последствия

  • В отношении женщины возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан).

  • Все иностранцы сняты с миграционного учёта.

  • Полиция подчеркнула, что работа по выявлению подобных нарушений в регионе будет продолжена.

Контекст

Фиктивная регистрация — одно из наиболее распространённых нарушений в сфере миграционного законодательства. Такие схемы не только нарушают правила учёта, но и создают риски для общественной безопасности.

