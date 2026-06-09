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Гипноз мужчины
Гипноз мужчины
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:07

Двухнедельные курсы не делают психологом: как не попасть в руки опасного советчика

Психологи без образования могут навязывать человеку свое мнение, чего делать нельзя, пояснила детский и семейный психолог Надежда Резенова. О рисках обращения к подобным "экспертам" она рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается более трехсот тысяч человек, которые ведут психологическую практику без необходимого профильного образования. По словам вице-президента Всемирного совета по психотерапии Виктора Макарова, многие из таких специалистов ограничиваются лишь двухнедельными курсами, а зачастую и вовсе приходят в профессию из эзотерики или целительства.

Нередко люди, не имеющие базовых знаний, пытаются спрогнозировать свое влияние на рынок оккультных услуг, маскируя свою деятельность под консультирование. Последствия такой самодеятельности для ментального здоровья граждан могут быть непредсказуемыми, говорит эксперт.

"Практикующий психолог с базовым классическим образованием всегда следует четким профессиональным требованиям. Психологи же, которые прошли короткие курсы и не имеют права работать в этой сфере, могут навязать клиенту свое мнение, подойти к проблеме непрофессионально. Нас обучают в первую очередь правильно слушать человека, чтобы клиент сам в процессе общения приходил к важным выводам", — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что главная задача специалиста — активизировать внутренние ресурсы пациента, чтобы тот мог самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Однако человек без психологического базиса не обладает глубиной понимания психики.

Более того, в условиях глобального кризиса ментального здоровья такие "специалисты" могут лишь навредить. Не имея достаточной подготовки, они часто пытаются самоутвердиться за счет клиента или решать собственные проблемы, а не помогать другим. Умение корректно выстраивать отношения критично не только в кабинете врача, но и в повседневности, где иногда важно вовремя понять, что границы перешли в формат панибратства.

"Люди, которые идут на такие курсы, чаще всего ищут пути для личной терапии, чтобы осознать что-то важное для себя. Специалист должен сначала прожить этот этап, научиться отделять свои эго-проекции от задач терапии. Когда неподготовленный человек начинает заниматься практикой, клиент в итоге получает крайне мало пользы", — пояснила Резенова.

Для поиска надежного помощника эксперт рекомендует опираться на рекомендации и отзывы. При этом не стоит стесняться просить документы об образовании. Кроме того, можно записаться на первые сессии, чтобы почувствовать, насколько психолог вам подходит.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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