Чужие грехи за печать в паспорте: костромичка записала случайных мигрантов в отцы своим детям

Костромская прокуратура добилась в суде аннулирования фиктивного отцовства трех мигрантов. Местная жительница записала иностранцев отцами своих детей — сыновей 2012 и 2017 годов рождения, дочери 2013-го. Благодаря поддельным записям мужчины получили вид на жительство в упрощенном порядке. Прокуроры доказали отсутствие любых связей между сторонами, суд удалил записи из актовых книг.

Как всё началось

Жительница Костромы обратилась в местный ЗАГС с заявлениями об установлении отцовства. Она указала троих иностранцев папами своих сыновей, родившихся в 2012 и 2017 годах, и дочери 2013-го. Документы прошли без вопросов, и мигранты сразу подали на вид на жительство.

Упрощенная процедура для отцов российских детей сработала как часы. Мужчины получили бумаги, которые открывали двери в страну. Никто из чиновников не усомнился в подлинности на старте.

Такие схемы иногда всплывают в разных регионах, но в Костроме случай дошел до суда. Прокуратура вмешалась после сигнала, и дело пошло по инстанциям. Всё это тянется уже несколько месяцев.

Что вскрыла проверка

Прокуроры копнули глубже и наткнулись на географические несостыковки. Предполагаемые отцы не переезжали границу России минимум год до рождения каждого ребенка. Мать детей тоже никуда за границу не выезжала.

Ни совместных поездок, ни встреч — ничего подобного. Мигранты даже не думали ввязываться в воспитание. Всё выглядело как чистая формальность ради документов.

Проверка подтвердила отсутствие семейных уз. Дети росли без этих "отцов", а бумаги служили только пропуском. Прокуратура собрала доказательства и подала иск в суд.

Итог в зале суда

Судья полностью поддержал прокурора и аннулировал все записи об отцовстве. Записи убрали из актовых книг ЗАГСа. Свидетельства о рождении детей теперь чистые от фиктивных данных.

Решение вступило в силу, и мигранты лишились оснований для вида на жительство. Пресс-служба прокуратуры сообщила о полном успехе иска. Это ставит точку в истории.

Такие дела напоминают о рисках подделок в документах. Прокуроры продолжают мониторить подобные случаи в области. Всё возвращается в правовое русло.