Фото с завязанными глазами и шантаж: как аферисты научились разыгрывать похищение

Мошенники звонят пенсионерам
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:18

В Пензе пенсионерку пытались обмануть сообщением о похищении внука в Турции — УМВД

Жительница Пензенской области едва не лишилась крупной суммы денег после того, как ей сообщили о похищении её внука. Молодой человек уехал на заработки в Турцию и внезапно перестал выходить на связь.

Схема обмана

Спустя время на телефон женщины начали приходить тревожные сообщения якобы от имени внука.

  • В них говорилось, что его похитили.

  • Злоумышленники требовали несколько тысяч долларов за освобождение.

  • Для убедительности они прислали фото с завязанными глазами.

Сначала пенсионерка поверила и была готова собрать деньги. Но всё же решила обратиться в полицию.

Реакция правоохранителей

"Чтобы проверить информацию и установить местонахождение молодого человека, по каналам Интерпола был направлен срочный запрос в Турцию. В ту же ночь зарубежные коллеги навестили "похищенного" и обнаружили его в полном порядке", — сообщили в областном УМВД РФ.

Чем всё закончилось

Выяснилось, что юношу никто не похищал. Его аккаунт в мессенджере взломали, а историю с "похищением" придумали аферисты. Сам он вскоре связался с бабушкой и объяснил ситуацию.

