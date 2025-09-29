Фото с завязанными глазами и шантаж: как аферисты научились разыгрывать похищение

Жительница Пензенской области едва не лишилась крупной суммы денег после того, как ей сообщили о похищении её внука. Молодой человек уехал на заработки в Турцию и внезапно перестал выходить на связь.

Схема обмана

Спустя время на телефон женщины начали приходить тревожные сообщения якобы от имени внука.

В них говорилось, что его похитили.

Злоумышленники требовали несколько тысяч долларов за освобождение.

Для убедительности они прислали фото с завязанными глазами.

Сначала пенсионерка поверила и была готова собрать деньги. Но всё же решила обратиться в полицию.

Реакция правоохранителей

"Чтобы проверить информацию и установить местонахождение молодого человека, по каналам Интерпола был направлен срочный запрос в Турцию. В ту же ночь зарубежные коллеги навестили "похищенного" и обнаружили его в полном порядке", — сообщили в областном УМВД РФ.

Чем всё закончилось

Выяснилось, что юношу никто не похищал. Его аккаунт в мессенджере взломали, а историю с "похищением" придумали аферисты. Сам он вскоре связался с бабушкой и объяснил ситуацию.