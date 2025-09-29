Фото с завязанными глазами и шантаж: как аферисты научились разыгрывать похищение
Жительница Пензенской области едва не лишилась крупной суммы денег после того, как ей сообщили о похищении её внука. Молодой человек уехал на заработки в Турцию и внезапно перестал выходить на связь.
Схема обмана
Спустя время на телефон женщины начали приходить тревожные сообщения якобы от имени внука.
В них говорилось, что его похитили.
Злоумышленники требовали несколько тысяч долларов за освобождение.
Для убедительности они прислали фото с завязанными глазами.
Сначала пенсионерка поверила и была готова собрать деньги. Но всё же решила обратиться в полицию.
Реакция правоохранителей
"Чтобы проверить информацию и установить местонахождение молодого человека, по каналам Интерпола был направлен срочный запрос в Турцию. В ту же ночь зарубежные коллеги навестили "похищенного" и обнаружили его в полном порядке", — сообщили в областном УМВД РФ.
Чем всё закончилось
Выяснилось, что юношу никто не похищал. Его аккаунт в мессенджере взломали, а историю с "похищением" придумали аферисты. Сам он вскоре связался с бабушкой и объяснил ситуацию.
