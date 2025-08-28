Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Porsche
Porsche
© flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:08

Восьмиступенчатая коробка, которой нет: новая магия Porsche

Менеджер Porsche Саша Низен: в Cayenne EV опробовали имитацию восьмиступенчатой коробки

Ещё год назад инженеры Porsche уверенно заявляли: имитация переключения передач в электрокарах не имеет смысла. Но сегодня позиция компании меняется. И похоже, что под давлением "эмоций за рулём" немцы готовы пересмотреть чисто инженерную логику.

Почему это казалось лишним

У машин с ДВС каждое переключение сопровождается кратковременной потерей тяги. Для электродвигателей, которым коробка передач не нужна, имитация такого процесса выглядела бессмысленной. Зачем искусственно замедлять разгон?

Однако практика показала: "ненужные" функции могут дарить удовольствие. Пример тому — Hyundai Ioniq 5 N, где фальшивые передачи и звуки двигателя добавляют эмоций.

Что делает Porsche сейчас

Во время тестовой поездки на прототипе Cayenne EV менеджер по валидации прототипов Porsche Саша Низен признался: компания уже построила экспериментальный электрокар с виртуальной восьмиступенчатой коробкой передач и озвучкой настоящего V8.

"Мы записали звуки — как для интерьера, так и для улицы. Это реальный выхлоп Cayenne с V8", — рассказал Низен.

Такое решение требует тонкой настройки: электромоторы раскручиваются быстрее ДВС, и простая "копия" не сработает. Поэтому инженеры модифицировали звуки под виртуальные обороты.

"Я хотел это ненавидеть"

По словам Низена, в марте он лично протестировал концепт с подрулевыми лепестками:

"Я думал, что это будет искусственно и нелепо. Опасался, что за проект взялись просто софт-разработчики, не понимающие, как работает трансмиссия. Но оказалось, что над ним трудились инженеры, создававшие настоящие коробки передач Porsche. И я не смог отличить от реальной автоматики".

Для кого это нужно

Porsche признаёт: не все покупатели электрокаров просят "фальшивые" передачи. Но у этого решения есть аудитория, которая хочет большего вовлечения в процесс вождения.

"Главное — дать выбор. В EV это не должно быть обязательным. Но возможность включить дополнительный уровень эмоций — ценно", — подчеркнул Низен.

Логика против эмоций

С инженерной точки зрения, смысл в этом минимален. Но как показывает история с вариаторами, даже там производители вводили фиктивные переключения — только ради того, чтобы водителям было привычнее.

А в автомобильном мире "хочу" нередко побеждает "надо".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mercedes-AMG GT-XX показал рекордную скорость зарядки 400 км за 5 минут сегодня в 9:33

25 рекордов за один тест: новый электрокар Mercedes переписал историю

Mercedes-AMG GT-XX за неделю обогнул Землю и побил 25 мировых рекордов, доказав, что электромобили способны на большее, чем от них ждут.

Читать полностью » В России число легковых автомобилей достигло 52,9 миллиона — данные статистики за 2024 год сегодня в 9:32

Десятилетие на колёсах: как страна приросла миллионами автомобилей, словно новым населением

За десять лет автопарк России вырос на миллионы машин. Как изменилась автомобилизация страны и что скрывается за сухими цифрами статистики?

Читать полностью » Кондиционер в машине увеличивает расход топлива на 10–20% — данные ONSV сегодня в 8:47

Жара и пробки: кондиционер в машине ударит по кошельку сильнее, чем ожидалось

Летний зной превращает кондиционер в необходимость, но он заметно увеличивает расход топлива. Есть несколько простых способов уменьшить затраты.

Читать полностью » Спрос на машины калининградской и петербургской сборки вырос почти на 50% — статистика сегодня в 8:45

Машины петербургской и калининградской сборки внезапно рвут рынок: цифры удивляют даже дилеров

Спрос на автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда резко вырос: лидируют Solaris и SWM, а вместе с ними меняется структура всего рынка.

Читать полностью » Suzuki инвестирует $8 млрд в Индию в ближайшие 6 лет — Ассоциация автопроизводителей сегодня в 7:41

8 миллиардов на карту: как Suzuki превращает Индию в центр мировой автоиндустрии

Suzuki инвестирует 8 млрд долларов в Индию: завод в Гуджарате станет глобальным центром выпуска электромобилей и отправит машины в 100 стран.

Читать полностью » Дептранс Москвы: 30 августа временно закроют движение на двух улицах в Новомосковском округе сегодня в 7:05

К Дню знаний движение в Москве встанет: эти улицы лучше объезжать стороной

В Москве перед 1 сентября вводят новые перекрытия. Какие улицы закроют и почему число машин на дорогах резко вырастет?

Читать полностью » Росавтодор: по трассе А-291 сегодня в 6:38

Езда без пробок и лишних часов: что даёт водителям главная магистраль Крыма

За пять лет по трассе "Таврида" проехало более 27,6 млн автомобилей. Почему эта дорога стала ключевой для Крыма и всего юга России?

Читать полностью » Российский рынок подержанных авто в июле 2025 года вырос на 21% — данные сегодня в 6:26

У этих машин цены падают, но спрос только растёт — секрет в модели Kia Rio

Kia Rio стала самой популярной иномаркой с пробегом в России, удерживая устойчивую стоимость и опережая конкурентов на фоне роста продаж подержанных авто.

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Туризм

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян
Наука и технологии

MakeUseOf: камера смартфона оказалась способна заменить рулетку
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника
Садоводство

Технология крепления теплицы: из-за какой ошибки 80% конструкций срывает ветром
Питомцы

Собаки как компаньоны: влияние одомашнивания на их природу
Садоводство

Яблони, груши и вишни в Костроме: как плодовые деревья украшают сад в разные сезоны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru