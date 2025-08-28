Восьмиступенчатая коробка, которой нет: новая магия Porsche

Ещё год назад инженеры Porsche уверенно заявляли: имитация переключения передач в электрокарах не имеет смысла. Но сегодня позиция компании меняется. И похоже, что под давлением "эмоций за рулём" немцы готовы пересмотреть чисто инженерную логику.

Почему это казалось лишним

У машин с ДВС каждое переключение сопровождается кратковременной потерей тяги. Для электродвигателей, которым коробка передач не нужна, имитация такого процесса выглядела бессмысленной. Зачем искусственно замедлять разгон?

Однако практика показала: "ненужные" функции могут дарить удовольствие. Пример тому — Hyundai Ioniq 5 N, где фальшивые передачи и звуки двигателя добавляют эмоций.

Что делает Porsche сейчас

Во время тестовой поездки на прототипе Cayenne EV менеджер по валидации прототипов Porsche Саша Низен признался: компания уже построила экспериментальный электрокар с виртуальной восьмиступенчатой коробкой передач и озвучкой настоящего V8.

"Мы записали звуки — как для интерьера, так и для улицы. Это реальный выхлоп Cayenne с V8", — рассказал Низен.

Такое решение требует тонкой настройки: электромоторы раскручиваются быстрее ДВС, и простая "копия" не сработает. Поэтому инженеры модифицировали звуки под виртуальные обороты.

"Я хотел это ненавидеть"

По словам Низена, в марте он лично протестировал концепт с подрулевыми лепестками:

"Я думал, что это будет искусственно и нелепо. Опасался, что за проект взялись просто софт-разработчики, не понимающие, как работает трансмиссия. Но оказалось, что над ним трудились инженеры, создававшие настоящие коробки передач Porsche. И я не смог отличить от реальной автоматики".

Для кого это нужно

Porsche признаёт: не все покупатели электрокаров просят "фальшивые" передачи. Но у этого решения есть аудитория, которая хочет большего вовлечения в процесс вождения.

"Главное — дать выбор. В EV это не должно быть обязательным. Но возможность включить дополнительный уровень эмоций — ценно", — подчеркнул Низен.

Логика против эмоций

С инженерной точки зрения, смысл в этом минимален. Но как показывает история с вариаторами, даже там производители вводили фиктивные переключения — только ради того, чтобы водителям было привычнее.

А в автомобильном мире "хочу" нередко побеждает "надо".