© commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:28

Тают во рту или липнут к зубам: тест, который сразу покажет, настоящий перед вами сыр или обманка

Эксперты: сыр с растительными жирами и крахмалом не является натуральным

Бывает, что купленный кусок сыра в духовке превращается в жёсткую резиновую корку, а вкус больше напоминает пластилин, чем молочный продукт. Всё это признаки того, что перед вами не настоящий сыр, а его дешёвая имитация. Такой "сырный продукт" создаётся из растительных жиров, крахмала и добавок, которые никак не заменят натуральное молоко. Чтобы не попасться на уловки производителей, нужно знать несколько простых правил.

Читаем этикетку

Первое, на что стоит обратить внимание — надпись на упаковке. Если там нет слова "СЫР", значит, это подделка. Часто встречаются такие обозначения:

  • "Сырный продукт" — до половины молочного жира заменено растительным.
  • "Сырный деликатес", "Сырок", "Продукт для pizza" — красивые названия, скрывающие суррогат.
  • "Молокосодержащий продукт" — почти всегда содержит пальмовое масло.

Состав настоящего сыра короткий: молоко, закваска, фермент, кальций и соль. Если вы видите в списке растительные жиры, фосфаты или длинный перечень Е-добавок — это повод отказаться от покупки.

Цена имеет значение

Производство 1 кг сыра требует примерно 10 литров молока. Если посчитать себестоимость, добавить работу сыроваров и логистику, то цена качественного продукта не может быть низкой. Оптимальный диапазон — от 600 до 1000 рублей за килограмм. Сильно дешевле — почти наверняка имитация.

Как проверить сыр на развес

Когда покупаете продукт без упаковки, полагайтесь на глаза, руки и нос.

  1. Внешний вид: натуральный сыр имеет мягкий молочный или светло-жёлтый оттенок, иногда с естественной корочкой. Яркая равномерная желтизна — чаще всего заслуга красителей.

  2. Консистенция: настоящий сыр упругий, но пружинит под пальцами и легко ломается. Если он тянется и гнётся, как пластилин, это подделка.

  3. Запах: сыр должен пахнуть молоком, сливками, ореховыми и кисломолочными нотами. Любой "химический" аромат — тревожный сигнал.

  4. Вкус: настоящий сыр тает во рту и оставляет сливочное послевкусие, а имитация ощущается резиновой и может даже скрипеть на зубах.

Экспресс-тест дома

Если сомневаетесь в покупке, используйте йод. Капните пару капель на кусочек: настоящий сыр немного пожелтеет, но никогда не станет синим. Синий или фиолетовый цвет указывает на наличие крахмала.

Почему важно выбирать натуральное

Подделки не только лишены вкуса, но и несут риски для здоровья. Растительные жиры и крахмал делают продукт калорийным и бесполезным, тогда как настоящий сыр — это источник кальция, белка и витаминов.

Вывод прост: уделите пару минут чтению этикетки и проверке продукта — и на вашем столе окажется качественный сыр, который подарит удовольствие и пользу.

